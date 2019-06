L’officialisation des corps professionnels avant la reconnaissance juridique des lobbyistes

----------------------------------------------------------------------------------

A/ La tentative d’officialisation des corps professionnels

B/ Les liens entre l’officialisation des corps professionnels et la reconnaissance juridique des lobbyistes

a. Le rôle moteur de l’autorité légale en faveur de la reconnaissance juridique des lobbyistes

b. L’importance du dialogue social dans la dialectique vers la reconnaissance juridique des lobbyistes

Ces corps professionnels sont des « groupe[s] de personnes constitué[s] en ensemble plus ou moins organisé du fait de liens divers, d'intérêts communs et solidaires. » En pratique, ils peuvent constituer une entreprise bien identifiée ou une réunion d’entreprises ou de personnes appartenant à « une branche, un secteur d'activité particulier. »

La conjugaison de l’identification et de l’acceptation de l’existence et de la position constitue la reconnaissance. Lorsque celle-ci est promue par une autorité légale, elle devient juridique.

Progressivement les autorités légales cherchent les intermédiaires entre les intérêts particuliers des corps professionnels et la sphère publique en tant qu’espace de décision. Ces intermédiaires sont des lobbyistes. Précisément, l’un des objectifs du rapport de la HATVP sur Les « clubs parlementaires » est de les identifier. Ce rapport vise aussi à encadrer leurs relations avec les parlementaires plutôt qu’à les interdire. De cette façon, il manifeste la volonté d’accepter l’existence des lobbyistes. Il ancre également leur position d’intermédiaire entre des intérêts particuliers et la sphère publique en tant qu’espace de décision.

En France, en Allemagne et au niveau de l’Union européenne, le lien entre l’officialisation des corps professionnels et la reconnaissance juridique des lobbyistes est ancré dans le dialogue social. « Tel que défini par l’OIT [Organisation Internationale du Travail], le dialogue social inclut tous types (sic) de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Il peut prendre la forme d’un processus tripartite auquel le gouvernement participe officiellement ou de relations bipartites entre les travailleurs et les chefs d’entreprise (ou les syndicats et les organisations d’employeurs), où le gouvernement peut éventuellement intervenir indirectement. »

Ainsi, en France, c’est dans le cadre du dialogue social que les syndicats de travailleurs et les organisations patronales représentatifs négocient la convention d’assurance chômage. Celle-ci devient obligatoire après l’agrément du gouvernement. Les négociateurs de chaque corps professionnel ont donc l’occasion de mettre en avant leurs préoccupations et de voir celles-ci validées par l’autorité publique.

Le dialogue social est juridiquement encadré en France, en Allemagne et au niveau de l’Union européenne. Cependant, les intermédiaires entre les intérêts particuliers et la sphère publique en tant qu’espace de décision agissent également en dehors du cadre du dialogue social. La HATVP signale par exemple que les « syndicats ou fédérations professionnelles » sont des membres actifs des clubs parlementaires. Au sujet de ces clubs, elle précise que ce « sont des instances, le plus souvent informelles, permettant la rencontre de membres du Parlement et de représentants d’intérêts. (…) c’est la diversité qui prévaut dans le fonctionnement des clubs, avec un objectif qui est toutefois commun, de promotion d’intérêts privés ». La HATVP souligne également que « la notion de ‘‘club parlementaire’’ n’a pas d’existence juridique » après avoir concédé que « l’identification des clubs s’avère à elle seule délicate » .