La bouillie sécuritaire

@ZenZoe

Vous pourrez sortir tous les chiffres et toutes les comparaisons que vous voulez, ils ne pèsent rien en comparaison de ce que les Français voient et entendent

Voient et entendent dans leur réalité quotidienne ou a la télé ?? A moins de contester ces chiffres, qui sont tout de même bien plus difficilement manipulables que les morts du covid , on penche pour la seconde hypothèse .

Prenez le nouveau concept de féminicide . Il y en a un tous les 3 jours, si les medias décident de parler de chacun d’eux pendant 3 jours, on est constamment dans le féminicide, ça n’arrête pas, c’est insupportable . Il n’y avait pas de comptabilité dans les années 70, mais Il y en avait a priori bien plus, et on ne s’en souciait pas autant, loin de là

. On estime en russie qu’il y en a autour de 8000 par an pour une population d’environ le double : infiniment plus, pourtant je suis sur que les russes n’en entendent jamais parler et que ce n’est pas vraiment un problème pour eux .

Plus personne ( je dramatise un peu) ne voit ce qu’il vit au quotidien comme la réalité, et c’est un problème grave