La braderie Macron est ouverte, voici la liste des ventes ! (collection 2012-2017)

Je suis toujours aussi fasciné par le comportement humain, celui qui nait de la méconnaissance et de la propension d'un individu à vouloir donner son opinion voire une leçon sur un sujet dont il ignore absolument tout. Sur Agora Vox, comme ailleurs, nous avons ce genre d'individus et ils s'en donnent à cœur joie sous prétexte que les auteurs sont des « amateurs ». Je vous informe donc que la télévision, la presse, la radio, c'est-à-dire le show-biz, ne fourmillent pas d'experts mondiaux dans tous les domaines, loin de là. Je serai plutôt prompt à dire tout l'opposé. Le rôle des médias est de conditionner les masses non pas de les éveiller, ainsi il est fort peu probable que des gens ayant une quelconque intelligence puisse se retrouver à faire le guignol à la télévision sauf peut-être les facétieux Bogdanoff.

L'ignorant qui sait qu'il ne sait pas, écoute, l'ignorant qui ignore qu'il ne sait pas, parle. Cette deuxième catégorie est un véritable poison, ce sont les fameux « troll » sur internet, ceux qui peuvent vous faire parler des heures dans le seul but de faire... la causette... Si vous êtes nerveux, évitez-les car il serait dommage d'avoir à écrire un article dans la rubrique nécrologique d'Agora Vox intitulé : « un auteur d'Agora Vox décédé des suites d'une crise cardiaque suite à des échanges interminables avec un ''troll'' ».

Sur l'un de mes articles évoquant le rachat d'une entreprise française par une entreprise étrangère, j'ai eu le droit à une remarque classique et pour le moins redondante : « cela existe depuis la nuit des temps ». J'ai répondu à ce pur bijou qui est selon moi un sophisme hors catégorie.

Vraiment ? Cela existe depuis la nuit des temps ?

J'aimerai savoir comment un œuf peut-il éclore dans les meilleures conditions s'il n'est pas couvé par la poule ? J'aimerai savoir comment la France a réussi brillamment sa révolution industrielle sans faire preuve de protectionnisme ?

Non, cela n'existe pas depuis la nuit des temps, l'Europe, la monnaie unique et les différentes orientations économiques ont accouché de cette situation. Depuis le Président Sarkozy, la France c'est porte ouverte, une braderie à ciel ouvert.

Emmanuel Macron en tant que Secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République, ministre de l’Économie puis Président de la République a considérablement contribué au phénomène de fusion acquisition. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cet article rapide en joignant une liste d'entreprises françaises vendues à l'étranger à partir du mois de mai 2012 à aujourd'hui afin de démontrer que les ventes d'entreprises françaises à l'étranger sont plus récentes et plus nombreuses que le profane ne l'affirme :

ALSTOM > GE GENERAL ELECTRIC et SIEMENS (USA et Allemagne). CLIMPACT-METNEXT > WEATHERNEWS (Japon). ECOPLA > CUKI-COFRESCO (Italie). SFR > NUMERICABLE/ALTICE (Pays-Bas). NUMERGY > NUMERICABLE/ALTICE (Pays-Bas). ARC INTERNATIONAL > PHP PEAKED HILL PARTNERS (USA). NEXTER > KMW KRAUSS-MAFFEI WEGMANN devenu KNDS (Allemagne). TECHNIP > FMC TECHNOLOGIE (USA). ALCATEL-LUCENT > NOKIA (Finlande). LAFARGE > HOLCIM (Suisse). STX France > FINCANTIERI (Italie). CLUB MED > FOSUN (Chine). FAGOR-BRANDT > CEVITAL (Algérie). AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC > CASIL EUROPE = China Airport Synergy Investment Limited (Chine). AEROPORT NICE > AZZURRA (Italie). GENERALE DE SANTE > RAMSAY HEALTH CARE (Australie). DIANA > SYMRISE (Allemagne). VERALLIA NA > ARDAGH GLASS (Irlande). LE PRINTEMPS > DISA (Qatar via Luxembourg). ALLFLEX > BC PARTNERS (Angleterre). IMMOBILIER PORTEFEUILLE ETOILE > OLAYAN GROUP + CHELSFIELD (Arabie Saoudite). COEUR DEFENSE > LONE STAR REAL ESTATE (USA). LA MADELEINE > NBIM NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT (Norvège).

Cette liste est certainement non-exhaustive, mais suffisamment consistante, tout le monde est donc le bienvenu pour la compléter (mai 2012 à aujourd'hui). Notons que les américains, les allemands, les italiens et les chinois semblent être des partenaires préférentiels pour la France. Dans la plupart de ces deals étaient compris un accord de principe consistant à conserver l'emploi et à en créer. Cependant les entreprises peuvent changer d'actionnaires à tout moment rendant ces accords d'autant plus caduques que leurs aspirations ne sont pas les mêmes que celles de leurs salariés. Il faut être conscient que tout ceci n'est que verbiage médiatique car en économie un processus de concentration ne peut se réaliser sans perte. Ces opérations multiples de fusion permettent d'atteindre un niveau de concentration extrême pouvant à terme aboutir au monopole, autrement dit un contrôle complet d'un pan de l'économie. Le site http://www.fusions-acquisitions.fr/ délivre un certain nombre de données relatives aux fusions acquisitions françaises. Le magazine Fusions & Acquisitions (M&A) est le leader dans le domaine des M&A en France, son conseil rédactionnel est notamment composé par des professionnels provenant de Rothschild, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs ou encore Lazard en la personne de Matthieu Pigasse. Nous apprenons que pour l'année 2015 « le montant des acquisitions étrangères en France est en hausse de 200% par rapport à 2014 » . Imaginez vous une augmentation de 200% de votre salaire sur une année ! Mais il existe encore des personnes pour énoncer ou écrire des poncifs tels que « cela a toujours été ainsi ». Les chiffres démontrent qu'à l'arrivée du « Mozart de la finance » au poste de ministre de l’Économie cette tendance a singulièrement explosée. Le Président Macron a permis à la France de devenir dépendante de l' « Euromérique » alors qu'elle était souveraine dans plusieurs secteurs.

FD FreeDemocracy