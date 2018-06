La caste existe n’en déplaise à Ruquier

Samedi Nicolas Dupont-Aignan a eu contre lui tous les nantis du système censés faire l'opinion en France alors qu'invités chez Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché", émission que je n'ai pas regardé, par contre j'ai revu plusieurs fois et avec délices le "clash". Il a proposé d'installer les migrants dans les jardins de ces messieurs dames, ce qui n'est pas une mauvais idée, afin qu'ils se rendent compte de ce que c'est vraiment avant de donner des leçons de morale à tous les autres.

Taquin va ! Que n'avait-il dit là ? (à ce lien vidéo de la chose)

Et tous, en particulier le maître des lieux, Ruquier lui-même, de pousser des cris d'orfraie, de risquer l'apoplexie d'indignation, de rappeler que eux viennent de milieux tellement simples, qu'ils n'étaient en rien des privilégiés de la caste, du rocker rebelle professionnel en passant par le comédien typé mais pas trop, les duettistes Angot et Moix. On me dira, il vaut mieux que ces deux là fassent le beuze à la télé qu'écrire des livres. Moix fait rire quand il dit qu'Angot habite dans un quartier "populaire", habiter Paris ce n'est pas habiter une ville "populaire", celle-ci étant maintenant interdite aux socialement précaires à quelques exceptions...

...Les bourgeois pédagogues ont leurs pauvres.

Leurs protestations grotesques rappelaient le sketch des "Monty Python" sur ces milliardaires songeant à leur jeunesse soi-disant pauvre ; c'est à celui qui aura l'enfance la plus sordide, qui dormait dans l'endroit le plus lamentable (voir à ce lien). Bien entendu, tout cela est très considérablement exagéré, la plupart ayant été soit des héritiers soit aidé par des tuteurs généreux. Et il est courant que la caste récompense de temps en temps un larbin méritant et bien docile en le cooptant. Bien entendu, ces pantins ne sont que du menu fretin, les vrais maîtres de cette société n'était pas là ce soir-là...

Que Benguigui soit un "rapatrié" d'Algérie ou que Ruquier ait vécu en achélème ne change rien, personne ne le met en doute, mais le premier a un peu plus qu'une valise en carton à la main et le deuxième vient je crois de vendre une résidence secondaire à un certain prix, ou un prix certain (voir à ce lien). Et ils font partie des nantis et de leurs obligés.

Il faut croire que le leader de "Debout la France" avait tapé dans le mille de par la violence des réactions, une douce chanson à mes oreilles. Ah mais c'est qu'ils détestent ça quand on leur met le nez dans leur servilité !

Illustration prise ici

Sic Transit Gloria Mundi, amen

Amaury - Grangdil