La Catalogne Ne Tintera, Pas La Fin De l’Europe ?

Je reconnais sans me tromper que jusqu’à dès lors je n’avais pas oser de faire des tentations de me lancer dans une rédaction des nombreuses choses que j’ai à dire en les écrivant. Mon regard ayant tourné face à cette sorte de garantie de ne pas être pris un idiot stupide je me dit qu’après tout pourquoi pas me lancer moi aussi dans l’arène. Mais j’ai cru comprendre que les modérateurs d’articles agissaient de concert ensemble et entre eux pour sélectionner les articles : ce point là me fait encore mon hésitation à proposer de devenir un auteur.

Vous êtes là, à mon avis depuis pas loin de 3 mois, je ne peux que vous encourager à écrire. Bienvenu au média, vous savez qu’à partir de 4 publications effectives vous pouvez devenir vous aussi modérateur et vous verrez que cela n’est pas aussi simple que cela. J’ai très rarement refusé un article sauf lorsqu’il s’agit de publicité ou de propos de haines. Vous pourrez si vous le souhaitez compter non seulement sur mon aide mais exprimez votre désir aussi aux autres rédacteurs et il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez publier, bon courage et faites le ! Cordialement