La colère irrésistible des locataires de Nemours !

Il y a les expulsions locatives qui continuent et auxquelles il faut s'opposer, mais il y a aussi l'état des appartements et des communs pas toujours entretenus par les bailleurs. N'oublions pas les mal logés !

Yen a assez !

Pendant que le président d’Habitat 77, Vice- président du Conseil Départemental de Seine et Marne se présente à la députation- comme si son mandat ne lui suffisait pas !?- les locataires n’arrêtent pas de se plaindre de la vétusté, du manque d’entretien et des difficultés rencontrées liées à la suroccupation.

Des familles nombreuses vivent dans des F3 et même des F2 attendant désespérément une mutation dans un logement plus grand. Hier un locataire de Melun m’a expliqué, les larmes à l’œil, que lui, sa femme et leurs quatre enfants n’avaient que deux chambres !

A Nemours, dans le sud 77, rien ne va plus, le patrimoine est vieillissant et rien n’est fait pour améliorer la situation des locataires, qui n’en peuvent plus.

Plusieurs reportages effectués par des journalistes ont montré que le bailleur public Numéro 1 en Seine et Marne, Habitat 77 possédait un patrimoine en partie vétuste et en mauvais état.

Voici ce que décrivait en mai 2021 la journaliste de la République de Seine et Marne

« Invasion de cafards, chauffe-eau défaillant, dégâts des eaux qui tardent à être pris en compte, moisissures sur les murs, chauffages défaillants… Un groupe de locataires du quartier Beauregard égrène la liste de leurs doléances »

https://actu.fr/ile-de-france/nemours_77333/seine-et-marne-face-aux-problemes-les-locataires-du-quartier-beauregard-de-nemours-haussent-le-ton_41728005.html

Un an après, aucune amélioration n’est arrivée.

Hier 31 mai 2022 j’ai assisté à une réunion organisée dans le quartier Beauregard de Nemours.

La discussion a porté sur l’inflation, la vie chère, le chômage mais surtout sur l’environnement dans lequel vivent ces familles « logées par Habitat 77.

Une pétition circule, le texte est édifiant :

« Mon chauffe-eau est en panne depuis plus de 2 semaines. L'entreprise d'entretien Proxiserge est venue en faire le constat, mais depuis j'attends... Cela fait 15 jours que je me lave à l'eau froide et je n'ai aucune date de changement de mon chauffe-eau... Ma voisine avec des enfants, à qui cela est arrivé en plein hiver, a attendu 1 mois ! Pourtant Habitat 77 ne tolère aucun retard de payement de nos loyers et charges... Ils ont tous les droits et pas nous ! »

Habitat 77 gère sur Beauregard 350 logements, soit 350 chauffe-eau qui ont une durée de vie de 10 ans. Pourquoi ils ne changent pas systématiquement tous les 10 ans 35 chauffe-eau vétustes en achetant un stock avec toutes les charges payées par les habitants ?

Une Habitante de Beauregard :

« Je demande depuis des mois un relogement sur Beauregard car mon appartement est en état d'insalubrité suite à une perforation très importante il y a 6 mois des canalisations vétustes des sanitaires de ma voisine au-dessous. Habtitat 77 refuse catégoriquement de nous reloger car les travaux dans mon logement actuels doivent être réalisés avant pour reloger aussitôt un autre locataire ! Mais Habitat 77 et la MACIF sont en conflit car aucun ne veut financer ces travaux. En attendant ma famille vit dans l'insalubrité et un de mes enfants commence à avoir des problèmes respiratoires constatés par le certificat du mon médecin traitant. Mais rien ne bouge. Pourtant je paye mon loyer entièrement... Nos vies ne comptnt pas vis à vis de leurs profits ! »

« DEPUIS UN AN, RIEN NE S'EST AMELIORE POUR LES HABITANTS DE BEAUREGARD, NOUS N'ACCEPTONS

AUCUNE AUGMENTATION DE LOYER ET DE CHARGES

EN 2022 ET 2023 JUSQU'AUX TRAVAUX ! »

Les locataires rencontrés et d’autres qui sont mobilisés ne désespèrent pas, ils sont résolus à se défendre et à s’organiser.

Ils envisagent de créer une association locale.

Ils vont faire le tour des appartements pour recueillir des signataires.

La colère monte, elle est à Nemours mais aussi dans le sud 77, à Melun et au-delà à Moissy Cramayel aussi.

Des idées sont émises comme celles-ci :

Un blocage des charges ;

L’installation d’une banderole

Une manifestation….

Pendant que les politiques distribuent des tracts pour les législatives, la vraie vie continue, elle est difficile mais la surprise et le changement peuvent venir de ces locataires mécontents qui veulent agir et s’organiser.

Jean-François Chalot