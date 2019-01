La Constitution selon Jupiter

Article 1 : Tous les pouvoirs de la nation sont confiés démocratiquement au Président de la République, élu au suffrage universel pour 5 ans. Son personnel forme le gouvernement.

Article 2 : Le Président est irresponsable juridiquement, il ne peut être ni poursuivi, ni sanctionné, ni démissionné, et personne ne peut venir le chercher.

Article 3 : La nation se structure en deux corps : l’élite et la plèbe. L’élite, composée des premiers de cordée, plus intelligente et plus subtile, possède autorité sur la plèbe.

Article 4 : Les députés sont élus démocratiquement, au suffrage universel pour 5 ans. Ils ont pour fonction de voter les lois que leur dicte le Président de la République, et garantissent ainsi l’indépendance des pouvoirs législatif et exécutif.

Article 5 : L’objectif de la nation est de se structurer en une entreprise, prenant exemple sur le secteur privé, afin de répondre aux impératifs de la modernité.

Article 6 : Les citoyens sont les employés de l’entreprise France. Ils doivent respect et obéissance à leurs chefs.

Article 7 : Les services publics de la nation ont vocation à être privatisés.

Article 8 : La nation, reposant sur les épaules de l’élite, décrète que cette dernière est trop grande pour tomber. L’aléa moral lui sera donc épargné, en toutes circonstances, et sera assumé par la plèbe, de façon équitable, juste et démocratique.

Article 9 : La jeunesse de France doit apprendre la valeur de l’argent dès son plus jeune âge, et donc souhaiter devenir milliardaire. Pour ce faire elle doit s’acheter un costume, et traverser la rue.

Article 10 : Le gouvernement doit veiller au bon équilibre des deux corps de la nation, en rendant impossible le passage de la plèbe à l’élite.

Article 11 : La nation dans sa bienveillance considère que que les pauvres, les déshérités et les chômeurs sont des fainéants, des alcooliques, des illettrés, des gens qui ne sont rien, des cyniques, des réfractaires et des fraudeurs.

Article 12 : A l’élite, la nation reconnaissante accorde le privilège de l’impôt : tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre son évasion fiscale, particulièrement celle des multinationales, qu’elle soit par fraude, optimisation ou tout autre moyen.

Article 13 : Le Président de la République est le seul à décider de la guerre et de l’usage de la force atomique.

Article 14 : Le droit à manifester de la plèbe est inaliénable, si la manifestation a été au préalable autorisée par les autorités.

Article 15 : La nation s’engage à respecter l’environnement, et en premier lieu celui des entreprise privées.

Article 16 : L’état d’urgence est décrété de façon permanente.