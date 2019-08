"Le gouvernement se termine ici" - a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte et a démissionné.

La crise du gouvernement en Italie, initiée par Mr. Matteo Salvini, marque la fin d'une expérience politique caractérisée par l'hégémonie presque exclusive du parti Lega, qui a brisé son principal allié en un peu plus d'un an. Face à cette situation délicate, il n’ya que deux alternatives. Les élections ou la recherche d'une nouvelle majorité dans ce même Parlement.

Dans chacun de ces deux cas, il convient de résoudre le problème politique en évitant une approche exclusivement tactique. Ce serait en effet une grave erreur de former des majorités ou des alliances fondées uniquement sur une opposition au parti Lega. La démocratie italienne est en crise profonde depuis un certain temps. Une crise qui précède la dérive de ces jours et qui éprouve en ce moment les appels du soi-disant ”Chef fort” qui revendique "tous les pouvoirs" entre ses propres mains. Pendant des années, la dialectique politique a été fondée sur la culture de la prévarication et de la propagande permanente. Une nouvelle réforme du système électoral basée sur une loi proportionnelle rétablissant le pluralisme de la représentation et plaçant le contenu du débat politique démocratique au centre est nécessaire. Mais quel parlement va mener cette réforme ? Nouvelles règles économiques fondées sur le progrès et la redistribution, axée sur le travail, augmentant les salaires et les retraites et élargissant les droits serait utile contre le parti d'extrême droite Lega, dont le slogan est littéralement seulement la Flat Tax, la “taxe uniforme”, qui ne résoudrait probablement pas la crise économique qui correspond à des déséquilibres réels sous-jacents.

En matière de politique économique et industrielle, la droite italienne a une idée fondée sur la déréglementation absolue, notamment au niveau de l'environnement. En Italie, aucune partie politique importante ne vise la protection de l'environnement. L'investissement dans la recherche pédagogique et la politique culturelle, la transformation écologique de l'économie et la réduction du temps de travail assorti d'une compensation salariale intégrale sont également très importants pour pouvoir absorber la directive européenne sur les énergies renouvelables. Les deux décrets de sécurité marqués par le racisme et la xénophobie, sur lesquels le parti Lega a construit sa campagne électorale permanente, constituent un recul menaçant, non seulement dans le domaine humanitaire, mais également dans le respect des libertés. Le nouveau gouvernement devra accorder également une attention particulière à l'Union européenne.

Hier a étée une journée cruciale pour la formation du gouvernement italien ou pour les prochaines consultations électorales, alors que le président Sergio Mattarella a rencontré les principaux partis pour indiquer la voie à suivre. Le President de la République a demandé aux partis politiques des décisions claires et rapides pour résoudre la crise gouvernementale.