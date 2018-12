La dangereuse guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

« Dangereuse »

J’aimerais que vous m’expliquiez pourquoi.

Soyons imaginatif et inventons une réalité alternative. Supposons que ça dérape en guerre non commerciale et plus froide du tout. Déjà il faut être sous acide pour imaginer un tel scénario, mais on est dans un monde imaginaire. Bon ils se balancent quelques bombes atomiques dessus et font 100 000 morts comme à Hiroshima et Nagasaki, soit moins de 1,5% de ce que la pollution de l’air tue tous les ans ... Complètement insignifiant pour l’humanité. Et encore plus pour moi qui vis de l’autre côté de la Terre.

Maintenant retournons à la réalité. A part le prix des iPhones qui va augmenter de quelques pourcents aux US, qu’est-ce qu’on s’en fiche de cette guè-guerre commerciale complètement insignifiante ? La Chine et les USA sont auto-suffisants en nourriture et eau. Aucune famine, aucun mort n’est à prévoir même en cas de cessation totale d’échange commerciaux. Des chiffres un peu moins bons de PIB d’un côté et de l’autre ? Et ça serait une mauvaise nouvelle selon vous ? On s’en tape complètement non ?