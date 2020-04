La démocratie n’est pas un luxe ….

La démocratie est un bien précieux, mais à condition qu’après les discussions il y ait des décisions, et que ces décisions soient acceptées et appliquées !

Mais en France, nous avons une culture du débat sans fin : tout le monde à un avis sur tout, toute décision est contestée, et on relance le blabla ...

Un exemple :la reprise de l’éducation à l’école. Les enseignants alertaient sur le décrochage, surtout dans les milieux les plus défavorisés. Débats, puis une décision qui n’en est pas une : reprise facultative, et port du masque recommandé mais pas obligatoire ; UBU au pouvoir. Les décrocheurs ne viendront pas, les gosses de riches non plus, les profs devront faire cours en classe, mais aussi en téléconférence, et aussi essayer de remotiver les décrocheurs ...Échec assuré.

A Taïwan, qui est une démocratie, on a su prendre des décisions inhabituelles en ces circonstances exceptionnelles :

https://www.lci.fr/international/coronavirus-pandemie-covid-19-chine-d-ou-vient-cette-photo-d-une-salle-de-classe-equipee-de-paravents-entre-les-eleves-2151163.html

Les élèves sont protégés mais pas isolés : tous voient leurs voisins et la maitresse, et la maitresse peut les faire participer. La même chose en France ? Scandale, atteinte à la liberté et aux respect de l’enfant, etc, etc ...

Je suis aussi d’accord avec la nécessité de laisser prendre des initiatives locales, souvent efficaces car proches des besoins identifiés. Mais à condition que les maires ne se sentent pas menacés par des recours en justice en cas de difficultés !

L’Allemagne est un pays fédéral, où le gouvernement central a obligation de négocier avec les différents états, et où il est interdit de voter un budget en déficit. La France devient un pays de nains pleurnichards ...