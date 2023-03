La démocratie représentative : un leurre sémantique

Le projet de réforme des retraites est un grand moment de ce régime macronard. Avant d’avoir droit à une ordonnance ou à l’article 49.3 qui vont réduire à zéro les débats, nous faisons connaissance avec d’autres articles constitutionnels servant à couper le sifflet aux parlementaires qui sont élus pour débattre et construire des lois ensemble. Ce sont ces délices autoritaires 49.1 ; 38.1 ; 44.3…

Tous ces articles sortis les uns après les autres au Parlement pour stopper les débats et les rendre inutiles me font relire une phrase de Sieyès, l'un des rédacteurs de la première Constitution : « La France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n’est pas douteux parmi nous. […]. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. ».

Deux choses sont dites. La première affirme que la France ne peut pas et ne doit pas être une démocratie. La seconde se cache dans un détail sémantique essentiel : il parle de “régime représentatif”. Il oppose donc le régime représentatif à la démocratie. Voilà ce sur quoi a été bâtie la République française.

À cette époque, la démocratie était mal vue en France et en Amérique. Quelques années plus tard, la démocratie a commencé à avoir la cote. Ils ont alors placé le mot “démocratie” dans la 2e Constitution qui définissait toujours un régime représentatif « La République française est démocratique, une et indivisible ».

Et puis, un jour, un fin manipulateur a introduit ce leurre sémantique : la “démocratie représentative”. Absolument génial pour faire croire que le régime représentatif est une démocratie alors qu’il a été construit contre la démocratie.

À partir du moment qu’on a intégré ça, on comprend bien ce qu’il se passe. En fait le régime représentatif joue avec des outils démocratiques (le référendum par exemple) et antidémocratiques (les articles 49.1, 49.3, 38.1 , 44.3..., les décrets, les ordonnances, l’irresponsabilité présidentielle, le mandat libre...).

Pour résumer, le régime représentatif est donc un régime semi-démocratique (demos), semi-autoritaire (kratos).

Personnellement, je me refuse désormais à employer ce leurre sémantique qu’est la démocratie représentative. Pour Macron, je parle désormais de régime représentatif autoritaire, ne lui déplaise !