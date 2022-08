La dissolution du SAC (service d’action civique), il y a 40 ans.

« En gros, elle est au pouvoir. »

Elle l’était déjà depuis longtemps. On peut lire sur Wikipédia à propos de Pasqua,

membre de plusieurs gouvernements, commanditaire de « l’affaire » Boulin et découvreur du théorème qui porte son nom : « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne plus rien »

« Homme redouté, Charles Pasqua maitrise différents réseaux parallèles : casinos, machines à sous, pétrole, armements et amitiés corses (comme avec l’intermédiaire Étienne Leandri condamné pour collaboration économique à la Libération). En 1973, son nom apparait dans une enquête du magazine américain Newsweek parmi les contacts de Jean Venturi, l’un des parrains du trafic d’héroïne organisé par les truands corses. Charles Pasqua évoque une « pure calomnie ».

Il contribue à l’ascension politique de Jacques Chirac et accompagne la « chiraquisation » du parti gaulliste, l’UDR, en installant en 1974 son propre service d’ordre concurrent de celui du SAC. « Le gaullisme d’ordre se divisait à présent en deux familles rivales : les réseaux de Charles Pasqua et ceux de Jacques Foccart », constate le spécialiste du SAC François Audigier. Il travaille ensuite avec Marie-France Garaud et Pierre Juillet à la fondation du RPR, dont il devient secrétaire général adjoint. »

Et lui aussi, comme Léandri, il est mort dans son lit, à Suresnes, d’un accident cardiaque, mais il n’avait pas de Bentley, de chauffeur, de villa à Marbella comme son éminence grise.