La Dupont-Aignatisation de LR

(1/2) Il y a une autre compréhension de la politique.

Ce texte est représentatif de la triste période que nous traversons. Il est digne de nos observateurs inspirés et rémunérés qui vivent de et dans la bulle médiatique en charge de la fabrication au jour le jour de l’opinion politique. Avec des hauts et des bas. Pour eux la politique se réduit à quelques élus et à la marchandise qu’ils écoulent comme ils peuvent. Ce qui est souvent difficile, car, ils en ont déjà tant vendues, qu’évidemment leurs arguments de vente deviennent difficiles à imaginer et apprêter tandis que leur utilité et employabilité sont sujettes à caution.

Cette manière de parler de la politique fait de nous les supporters d’un jeu aux règles immuables commenté comme il se doit par des journalistes du service des sports politiques. Le non-dit de tout cela c’est que la compréhension de ces règles aux apparences immuables dépasse l’entendement du plus grand nombre qui a besoin d’être guidé bien souvent contre lui-même pour connaître ce qu’il y a à entendre afin de savoir à quelle catégorie de citoyen il appartient. Que les élections soient devenues de grandes parades circassiennes avec au bout de la représentation de moins en moins de participants n’est pas pour ces politiques et ces observateurs vraiment un problème. Puisque au bout du compte les politiques ont quand même le bâton et le sifflet sous la sanctification des hommes et des femmes des médias. Couillonnés, comptons-nous.