La France, 50 ans après De Gaulle : 5 idées fausses.

@binary

Ici il explose le compteur. Il oublie surtout (et volontairement) de dire que l’ensemble des partis à l’époque de De Gaulle étaient TOUS bien plus souverainistes que les partis actuels. Il imagine donc des héritages politiques et des situations qui n’ont aucun sens aujourd’hui, même si De Gaulle avait des opposants non atlantistes et non eurobéats à gauche et à droite.