La France des investissements productifs félicitée par Emmanuel Macron.

Mais c’est un bon chien-chien le Rakoto, son maître va lui donner un gros nonos pour le récompenser.

Rakoto, lèche-cul, plutôt que de baver d’admiration devant votre maître, vous devriez vous intéresser à la réalité économique de la France, pas aux vantardises de Macron.

Selon l’INSEE et la BNP (pas vraiment des repaires de gauchistes), la réalité, c’est le déficit de la balance commerciale, passé, sous Macron, de 58,2 milliards d’€ en 2017 à 160 milliards d’€ prévus en 2022 (81,3 milliards confirmés pour les trois premiers trimestres). Déficit triplé en 6 ans et 2023 s’annonce encore plus catastrophique.

Pendant ce temps, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Italie, Belgique, Tchéquie, Danemark, Suède, etc, ont des balances commerciales excédentaires.

Alors, le kéké Macron ferait bien de se la coincer.