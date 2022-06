La FRANCE insoumise, la RUSSIE insoumise, la CHINE insoumise : des FONDAMENTAUX communs ?

Si les promoteurs de l'INSOUMISSION se réfèrent à l'emprise du capitalisme libéral et à ses mentors les USA et le monde anglo-saxon, ils présentent aussi des différences sensibles dans leurs modèles de mise en oeuvre des divers fondamentaux de leurs idéologies. Les fondamentaux et les diffèrences d'applications sont passées en revue, ainsi que les contradictions internes.

L'insoumission des révoltés dans les mondes anciens était un refus de la soumission à des exploitants qui leurs refusaient un minimum d'humanité : c'étaient des esclaves ou des "serviteurs" considérés moins que des animaux domestiqués. Les révoltés, sous la coupe de meneurs, massacraient alors leurs maîtres ou les réduisaient en esclavage en prenant leur place de dominants. Bien souvent les nouveaux maîtres se comportaient comme les anciens, parfois en pire, même envers les anciens serviteurs toujours restés comme serviteurs.

Dans les mondes où l'esclavage avait disparu, les ouvriers et serviteurs restaient souvent attachés à leur maître ; et parfois se révoltaient. Il a fallu attendre les révolutions anglaises et françaises -consécutives aux Lumières-pour découvrir l'importance d'une classe intermédiaire entre les possédants et les puissants d'une part, et le monde des ouvriers et des serfs d'autre part, à savoir les "sachants" ou intellectuels, comme les précepteurs, les écrivains, les journalistes, les techniciens, ingénieurs et savants, les gestionnaires et les commerçants, les officiers militaires. Cette classe, constitutive du tiers état dans les assemblées royales, sensible aux "Lumières" et se rendant compte de leur indispensabilité dans l'économie et le fonctionnement de la société, du royaume, a dépassé les simples révoltes pour faire des révolutions et prendre le pouvoir détenu par la noblesse et le clergé du christianisme. La soumission était abolie, avec le beau slogan de liberté et d'égalité pour les citoyens constituant le peuple aptes à réfléchir, à lire, à écrire. Ces citoyens nouveaux maîtres porteurs de la révolution, ont laissé, à leur triste sort, les serfs dans les campagnes, les ouvriers tacherons dans les ateliers et les usines : les maîtres changeaient, la SOUMISSIOIN restait !

L'insoumission des petits bourgeois et "travailleurs intellectuels"

Cette insoumission contre les grands bourgeois, les capitalistes, les grands financiers, et les pouvoirs politiques autocratiques, a été portée par des intellectuels agitateurs prétendus de gauche sociale, nourris des travaux de Proudhon, de Hegel, d'Engels, de Marx, à la base des communismes matérialisres et dialectiques, et du bolchevisme et des soviets. Les agitateurs metteurs en scènes sont Lénine, Trotski, Mao, Che Guevara, Hô Chi Minh, suivi des "organisateurs" Staline, Castro, et Deng Tsao Ping (en oubliant volontairement la dynastie des Kim en Corée-du-Nord).

Les révolutions russes de "février" et "octobre" 1917

La révolution russe de "février 1917" en pleine guerre mondiale avec un conflit germano-russe massacrant les troupes russes (du moins celles qui allaient au combat !) renversa le tsar Nicolas II (abdication le 15/03/1917) en donnant le pouvoir à une Douma constituée principalement de "bourgeois" socialisant tel Kerinski, de propriétaires terriens et d'une minorité de "soviets" très actifs dans l'agitation et la persuasion des foules civiles et des gardes militaires. Troski menait la danse avec un Lénine inspiré dans la conduite de sa révolution qui intervint en "octobre 1917" (En fait à l'époque le calendrier russe (julien) était en retard de 10 jours sur le calendrier occidendal (grégorien)). Après diverses manipulations, les soviets initialement minoritaires dans la nouvelle Douma, s'accaparèrent du pouvoir politique, puis militaire après un long conflit entre les armées "rouges" et "blanches" Le 7 décembre 1917, déjà une police politique est créée, la Tchéka ancêtre des NKVD , Guépéou et KGB. Alors que les "soviets" étaient à la base de grèves politiques, économiques et militaires, une des premières décisions des soviets dans le cadre de leur prise du pouvoir a été de supprimer le droit de grève, devenu inutile vu que le peuple délibérant dans les soviets avait de facto le pouvoir de décision ! Il en avait été de même avec la dissolution de la Douma, par principe devenue inutiledevant "les soviets démocratiques par essence ! D'autres libertés comme la presse libre ont aussi été supprimées car elle devait se fondre dans la véritable presse "libre" celle du peuple des soviets, guidés, éclaitrés ou manipulés par les commissaires du peuple : des communistes "politiquemeent éclairés" porteurs de la vérité du parti ! Tout ce qui ne rentrait pas dans le moule a d'abord été mis sur la touche et même éliminé physiquement (surtout sous Staline). Les cadres de la nation russe, médecins, ingénieurs, professeurs, scientifiques, entrepreneurs, commerçants ont donc disparu du monde radieux des soviets !

Dans les premiers jours du pouvoir des soviets, ceux-ci encore sous le coup de leur propagande, proposèrent aux peuples de l'empire de prendre leur indépendance, si ils y tenaient tout en restant frère dans l'union des soviets : ainsi les pays baltes sautèrent sur l'occasion ainsi que l'Ukraine. Mais très vite le Politburo, et surtout Staline mirent fin à ce désir de liberté nationaliste, avec une terrible coercition dans le cas de l'Ukraine qui finit avec les famines de 1932 et 1933 imposées par Staline en retirant toutes les récoltes aux paysans : c'est le "HOLODOMOR" avec au minimum 4 millions de morts : cela est resté gravé dans les mémoires et les gènes des familles ukrainiennes !

Ainsi l'idéologie de la révolution pour établir les libertés, l'égalité de chacun devant la loi et de tous dans une solidarité économique, s'est transformée en une soumission au parti et à ses chefs autodésignés ou cooptés, en une dictature, en une surveillance "orweillienne" et en dénonciations médisantes et même calomnieuses. Enfin par l'élimination physique des récalcitrants vrais ou supposés tels :se mit en place un véritable fascisme d'extrême-gauche !

L'insoumission au régime tsariste, au clergé orthodoxe, aux propriétaires et exploitants capitalistes, aux troupes et polices tsaristes, n'a duré qu'un "instant" , pour basculer dans une soumission réactionnaire plus violente, plus terrible : "Le paradis du communisme et des soviets !"

Quid, de nos jours, de la Russie insoumise ?

L'insoumission contre le capitalisme, contre le libéralisme, systèmes promus par quelques privilégiés profiteurs des revenus issus du travail et de l'intelligence des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des commerçants et des travailleurs indépendants dits libéraux, reste toujours un fondamental de la Russie, de ses peuples et de ses dirigeants. La volonté des USA d'imposer son système économique, polititique et financier (hégémonie du dollar) au monde entier, déplaît profondément aux peuples "russes", fiers de posséder le plus grand pays du monde, pays avec d'énormes ressources naturelles ! Les Russes ne veulent ni se faire dépouiller, exploiter, ni se faire vassaliser : les richesses produites sont issues du travail des hommes et des ressources naturelles : l'argent, entité virtuelle de comptabilité ne crée pas de richesses intrinséquement. Les Russes ont ainsi conçu et fabriqué une force de frappe nucléaire de très forte capacité pour dissuader des invasions de dominantscapitalistes !

Les Russes ont payé un lourd tribut (plus de 20 millions de morts militaires et civiles à comparer à moins de un million pour les USA), pendant la seconde guerre mondiale ! Les Russes se sont vus aussi porteurs d'une idéologie libératrice perçue favorablement par des peuples se ressentant opprimés ! L'analyse des dérives de l'aspect "messianique" en l'instauration de la démocrature ou de la dictature des soviets laisse un goût amer aux victimes innocentes happées par la propagande idéologique !

Aujourd'hui, on ne peut pas caractériser l'invasion de l'Ukraine par les armées russes (sous les ordres de Poutine), comme une une volonté d'insoumission devant le nouvel ordre mondial que veut imposer les USA. Bien au contraire, Poutine veut la soumission des ukainiens pour qu'ils rentrent dans le bercail russe : le refus d'obtempérer étant naturellement un "crime"néonaziste ou d'extrême-droite : de la même façon en France tous ceux qui réfutent certaines idéologies portées par l'extrême-gauche et ses inféodés, sont voués à la géhenne de l'extrême-droite !

De fait en Ukraine, les Ukrainiens se battant pour leur nation, pour leur indépendance sont des insoumis devant la volonté du grand-chef russe, le nouveau tsar de toutes les Russies, aux volontés hégémoniques dictatoriales.

Par contre, Poutine s'estime le grand insoumis devant les prétendues visées de l'OTAN (et des USA) contre la grande Russie. Sa grande animosité au lieu de le pousser dans une Grande Europe jusqu'à Vladivostok, Grande Europe devenant la première grande puissance mondiale, va le conduire à s'affaler dans le giron du grand empire chinois, première puissance mondiale dans de nombreux domaines d'importance : il ne pourra faire le poids, au vu des capacités réelles démontrées par les armées russes en Ukraine !!!

La Chine insoumise !

La Chine est un très grand empire depuis des millénaires : il a connu des vissicitudes au cours de sa longue existence, principalement des invasions mongoles, mandchoues ou thibétairne (du grand Sin Kiang ou Xinjiang) peuples voisins qui lors des invasions s'assimilèrent dans le moule chinois. La Chine d'une part, n'a jamais digéré l'invasion côtière et commerciale de l'empire britannique, des européens et des américains, et surtout l'abominable guerre de l'opium menée par les britanniques pour obliger les chinois à accepter et acheter l'opium produit par d'autres possessions britanniques, en particulier de Birmanie ! Et d'autre part, l'invasion, pour colonisation, des Japonais avec d'horribles exactions ! Les Russes s'affrontaient de temps à autre avec les Japonais, en étant défaits, mais ne s'affrontèrent pas avec les Chinois, sauf une petite altercation le long du fleuve Amour du temps de Mao. En ce qui concerne l'Occident, jusqu' au début de la révolution industrielle, les Chinois étaient en avance, en navigation maritime, en industrie (porcelaine, brronze et métallurgie, ) en sciences, en grands travaux, en administration publique et en philosophie (Confucius).

La Chine de Sun Yat-Sen (premier président de la république de Chine, délivrant son pays de l'emprise colonialiste), comme celle de Mao Zedong a l'insoumission dans tout son être et ses gènes, contre l'Occident, avec en corollaire la volonté de redevenir le premier grand empire mondial. Le régime communiste porté par Mao Zedong et ses camarades, a, comme en 1917 en Russie, pris le pas (dans "la longue marche" perturbée par de violents combats) sur le régime républicain en place, luttant contre les Japonais mais avec l'aide des USA (après leur entrée en guerre contre le Japon). Après la prise du pouvoir par les forces de Mao, en 1949, les USA se trouvèrent impliqués dans la guerre de Corée avec des affrontements indirects (sous les couleurs de la Corée du Nord) conre la Chine.

Depuis ce temps les USA sont "le tigre de papier" qui sera détruit et surpassé par l'empire Chinois !

Dans les domaines de la dictature du peuple, dans l'élimination des opposants mous ou durs, dans la propagande éducative, dans les rééducations forcées, dans lmes déplacements de population, les gouvernements chinois font jeu égal avec ceux des soviets de l'URSS et de la Russie communiste. !

De la même façon que, depuis l'explosion de l'URSS, les Russes ont introduit un capitaliste rouge dont les hauts bénéficiaires n'ont aucune garantie sur le maintien de leur fortune et leur durée de vie, il en va de même pour les capitalistes rouges de Chine, certains sont des "princes rouges" héritiers des pioniers maoïstes, d'autres des entrepreneurs de qualité et efficaces qui évitent surtout de faire de la politique. Mais tout ce monde des entrepreneurs, des affairistes, des artisans, des militaires, des scientifiques, des sportifs et des politiques, est animé par la volonté inaliénable de devenir la première grande puissance mondiale, de damer le pion aux américains en les rendant de plus dépendants, et avides de nombreuses productions chinoises vendues à bas coût (du fait des cours du yuan imposé par la Chine) pour gonfler les profits des importateurs occidentaux.

La Chine INSOUMISE, pour l'instant, a pour but ultime de SOUMETTRE toutes les nations de la planète. Elle tisse sa toile d'araignée géante avec les routes de la soie et les divers investissements extérieurs.

La FRANCE INSOUMISE ?

Si des Français se veulent insoumis en gardant leur souveraineté, leur économie, leur culture, leur art de vivre, leur langue, avec un patriotisme de coeur et de raison différent d'un nationalisme d'exclusion ou de ségrégation, c'est leur droit fondamental. Si des Français refusent la domination du capitalisme, du libéralisme, du mondialisme sans lois, c'est une option politique et même une idéologie que défend le parti politique de "la France insoumise", c'est conforme à notre liberté fondamentale, comme défendre le contraire de cette idéologie !

Cependant par rapport aux fondamentaux de la Russie insoumise et de la Chine insoumise, le slogan-titre du parti d'extrême-gauche, ne met pas réellement en avant la FRANCE, mais des conditions de vie et de pensées (à imposer par une propagande ciblée, sous contrôle des médias aux ordres et instillée dans les cerveaux des enfants à l'éccole et des adultes en toute circonstance) : il faut déconstruire la France, en détruisant son histoire au profit d'une histoire nouvelle où les genres, les races, les religions et leurs dictats, les origines ethniques, sociales et patrimoniales....seront reconstruits par des cerveaux commissaires politiques, culturels et religieux, lesquels orienteront, au minimum, les décisions de justice. Quant à la Police, selon leur nouvelle classification elle sera compréhensive, prévenante pour certains moutons et Tchéka (KGB) intraitable pour toute défiance envers l'idéologie imposée par les nouveaux commissaires du peuple (Français ! j'en doute quant à à l'esprit !).

En cas de victoire, l'insoumission proclamée et revendiquée, ne pourra s'appliquer qu'en partie contre la conduite du système capitalisme-libéral, souvent ébranlé par les dérives spéculatives de la sacro-sainte loi du marché, constamment contournée pour maximaliser les profits. Pour l'application pratique des idéologies sous-jacentes, l'URSS (ou la Russie) et la Chine ont mis en oeuvre la marche à suivre : du point de vue des libertés individuelles et de la démocratie participative des citoyens ce sera la consécration des DUPES !