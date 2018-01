La France va rapatrier des bombes à retardement !

@araz0r

T ’a raison de gratter ferriere faut toujours essayer de comprendre ce n’est pas moi qui te dirai l’inverse.

Et il ne faut pas non plus partir dans la théorie du complot permanente car sinon c te brouille l’esprit et tu ne peut plus deduire coorectement ensuite.

Donc je me souviens parfaitement de l’autre truff socialiste qui voulait renverse B E Assad (une immense connerie, S Hussein et Khadafi ne leur avait pas suffi (sigh)

Bon une fois que tu à bien saisi que ce sonts des quiches en geopolitique concernant le moyen orient (meme si il y a un conglit d’interet geostratégique a l’epoque pour tenter de renverser B E Hassad) n’implique pas que l’autre quiche (l’electron libre radicalisée) agisse de son propre chef, la preuve son parcours entier n’est qu’un échec.

Ce cas de figures est un classique chez les terroristes, tu à parfois quelques exeptions, mais si tu a regardé la video que j’ai posté, tu constate que ce n’est pas eintein.



Est t’on d’accord jusque la ?



Maintenant si c’est un OG qui est derriere, tu les pense assez truffes pour recruter cette quiche qui n’est meme pas une « locale » donc qui va forcement se faire reperer dans les millieuxs à infiltrer ...



To p ex i si tu par lancer une operation on dira « un peu spéciale » tu te la prends en agent double la Keuing...serieux ?

Alors que sur place tu a des gens « achetables » certainement bien plus fins, bien plus ’transparents« et sans difficultés moins cons .



Alors oui c’est quelqun que l’EI à utilisé pour faire du recrutement en EU et particulièrement en france, normal a la place de l’EI je fait pareil, je prends une »locale« qui connais les coutumes et la psychologie des »locauxs" d’ici pour faire ma propoagande (la cible stratégique)



Je ne vois pas ce qui te chagrine jusque la ?

Son mari actuel (le axel) ca se trouve est mort, dezingué par un drone, il y a eu un paquet de dezingués par les drones de l’armée us, ou il s’est fait tuer au combat, le problème c’est que on à pas assez d’infos sur le sujet et pour cause le pays etait en guerre totale sous un regime de la terreur.