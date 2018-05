La future alternative n’est pas (encore) apparue

@Jean-Pierre Llabrés

Je n’appelle pas ça une réponse, d’est une succession de liens que vous m’avez refilés !!!

Ce n’est pas vrai que avez pu lire les éléments du programme et me répondre aussi vite ! en fait vous faites comme les militants de partis genre UPR et cie qui quoi qu’on leur présente, ne mettent ne font que ressortir toujours le même couplet !!

Lisez (enfin si vous voulez) ne serait ce que ce qui concerne le RUN du programme et revenez (si vous le voulez aussi) me dire ce que vous trouvez de bien et crédible ou le cas échéant apporter vos propres critiques, pas me renvoyer des liens renvoyant vers un autre programme !

Merci