La Gauche doit faire le ménage dans ses rangs

Là, vous vous surpassez , vous nous avez certes habitués à vos logorrhées monomaniaques.

Vous êtes l’homme d’une cause « bouter l’ennemi hors de France » comme dans cet article, compilation de tout ce que l’on a pu lire par ailleurs y compris les aigreurs d’estomac des délicats défenseurs du système médiocratique.

Vous n’en démordrez pas même si vous habillez parfois vos propos d’un pseudo-humanisme de pacotille mais chassez le naturel ! il revient au galop.

Au détour d’une phrase ou en vous trouvant un dissident à châtier dans l’autre camp comme cette Madame Kauffmann qui a eu la sottise de dire tout haut ce que son électorat opine et que ses patrons pensent à l’abri des micros ( même si parfois à l’occasion d’une soirée trop arrosée ils font le salut nazi ! )

Vous faites feu de tout bois surtout de celui dont on fait les flûtes et jouez au pipeau votre partition favorite, en tout cas la seule qui vous inspire.

La flûte, un instrument qui vous sied à merveille tant vous égrenez vos notes toutes empreintes de tolérance, de compassion et de miséricorde pour ceux et celles qui ont l’intelligence de ne pas penser comme vous, celle dont la mélodie va attirer les rats hors des égouts et assainir la cité.

Des riens montés en épingle pour faire oublier l’essentiel vous sont propices à des développements un tantinet présomptueux : qui êtes-vous pour intimer Mélenchon de faire le ménage dans les rangs de la France Insoumise dont quelques membres – de préférence colorés – ont le front de faire des déclarations trop nuancées pour être entendues par ceux qui font profession d’éduquer l’oreille du peuple à la bonne parole.

Il y a des mots qu’il est interdit d’utiliser même sous forme humoristique, d’abord parce que c’est bien connu certains n’ont pas d’humour et sont imperméables à la litote.

Votre article ressemble à un pamphlet mal fagoté où vous oubliez de varier les angles d’attaque en les enrobant de ce fiel que vous avez indubitablement en vous mais que vous êtes tristement incapable d’exploiter sous une autre forme que de pesantes redites un peu comme Don Quichotte s’exprimait avec les moulins à vent.



Vous, c’est le voile ( islamique, ça va sans dire ) qui représente la quintessence de vos obsessions, qui symbolise le salafisme, concept fourre-tout qui vous sert à englober l’ensemble de la communauté qui ne se plie pas à vos exigences vestimentaires.

Mélenchon n’aurait que faire de l’appui faisandé de gens comme vous, de racistes bilieux, de coupeurs de cheveux en quatre, de gens qui ne comprennent pas par exemple que ce n’est pas le Gabon qui est redevable envers la France mais le contraire et que Madame Obono n’a pas davantage à remercier la France de son parcours que la France à se féliciter de son soutien au dictateur pourvoyeur de valises sonnantes et trébuchantes pour certains hommes politiques favorables à son pillage du pays pour l’oligarchie qu’ils servent.

Si vous ne comprenez pas et c’est manifeste vous ne comprendrez jamais que les mots n’ont un sens que pris dans leur ensemble et qu’ils perdent tout intérêt quand ils sont isolés de leur contexte, il est parfaitement inutile d’essayer de vous convaincre mais on peut toujours essayer de déconstruire votre discours qui devient lassant à force d’être répétitif.

Vous semblez trouver normal qu’un chroniqueur interroge un élu de la république non sur son sentiment sur la situation des gens qu’il prétend défendre ( sujet tabou car hostile au pouvoir ? ) mais s’étende sur un fait monté en épingle ( celui de ce chauffeur de bus ) – fait isolé si on le rapporte à la majorité des coreligionnaires ou supposés tels par l’apparence – censé démontrer l’inexorable montée de l’obscurantisme ( il me souvient que des cas similaires avaient été rapportés il y a quelques années à la RATP, c’est un peu le serpent de mer que l’on fait ressortir quand on a envie de distraire l’attention du public de choses infiniment plus graves et qui empiètent réellement sur son avenir )

Vous participez à cette entreprise, peut-être à votre corps défendant , mais je constate que les paroles blessantes de Macron pour les salariés en colère ont infiniment moins d’intérêt pour vous que l’expression maladroite d’une personne qui oublie les guillemets à « martyr » mais qui expose son sentiment d’une manière plus générale dont il n’est évidemment plus question dans la polémique.