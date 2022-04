La gauche la plus bête du monde ou l’escroquerie démocratique de la soi-disant démocratie libérale dans l’occident capitaliste

Le Dimanche 10 Avril 2022 avait lieu la grande élection nationale en France. Depuis de longs mois, je m’étais résigné, la gauche était morte, elle n’existait plus en France, ses partis morcelés et réduits à des scores à un chiffre. Je me rapprocherai de petits groupes pour continuer à débattre de théories qui n’auraient jamais un début d’application. Je participerais à des cercles de réflexions intellectuels pour passer le temps, comme le font de longue date les multiples petits groupuscules d’extrême-gauche qui existent encore dans notre pays. Mais les masses populaires dont la défense est la raison d’exister de la gauche depuis plus d’un siècle, se sont brutalement réveillées, refusant avec acharnement, ce désespoir et cette résignation. Fidèle à leurs habitudes elles l’ont fait avec vigueur, voir avec violence, balayant tout sur leur passage. Alors que Jean-Luc Mélenchon était en dessous de dix pour cent des intentions, il y a à peine trois mois, il passait en tête dans beaucoup de villes de la région parisienne et dans le Nord et talonnant sa chalengeuse d’extrême-droite Marine Le Pen et s’en approchant tellement près (un petit 0,8 pour cent) qu’on a pu un temps rêver qu’il parvienne à passer devant. D’après les études d’opinion qui le donnait à 18 ou 18,5 pour cent même pas une semaine avant, il avait progressé de 4 pour cent en quelques jours ! Les masses populaires excédées par la perspective de ne plus compter que pour du beurre et d’assister dans l’impuissance au débat entre les nantis avaient mené une violente insurrection électorale, renouant, avec la prise des Tuileries le10 aout 1992 ou avec la prise du palais d’hiver dans la nuit du 25 au 26 octobre 1917 !

Mais ce qui pouvait se produire, s’est arrêté finalement à minuit moins une. Jean-Luc Mélenchon n’a pas été qualifié, il a finalement manqué 420000 voix, il faut rappeler que les 22 pour cent qu’il a engrangés représentent 7700000 voix ! Alors la faute à pas de chance Eh bien non !

D’abord, ce système électoral injuste et anti-démocratique de la cinquième république, cette constitution digne des démocraties libérales qui la biaise est en cause. Tout est fait en fait pour écraser la représentation en décidant que celui qui dépasse 50 pour cent imposera son avis sans compromis ni discussion aux autres, pire quand il s’agit de scrutin comme celui-là avec plusieurs acteurs ou celui qui in fine imposera son point de vue aux autres n’obtiendra finalement qu’une majorité relative étant en fait en minorité ! A cela s’ajoute, le comportement des acteurs qui s’engouffrant dans la brèche achèvent en fait de déformer la constitution pour la rendre injuste et anti-démocratique. C’est ce qui s’est passé, une multitude de partis écologistes, socialistes, communistes pour les principaux se présentent à l’élection alors que leurs projets respectifs diffèrent très peu ! Naturellement, ils font des scores tout à fait minimes, mais malgré cela, alors qu’ils ne représentent plus grand-chose parviennent à fausser l’élection.

Parmi eux la palme d’or devra être décernée à Fabien Roussel secrétaire national du PCF qui a engrangé 802588 voix exactement d’après les résultats officiels, il aurait suffi que parmi ceux là la moitié se porte sur le candidat de la France Insoumise pour qu’il soit qualifié. Mais il a maintenu sa candidature contre toute logique jusqu’au bout faisant échouer son ancien partenaire sur le fil.

On peut s’étonner de cela, vu que les divergences entre les deux formations sont minimes. On ne peut que parler du Nucléaire que Mélenchon veut éliminer parce qu’il le considère trop dangereux. Pour le reste (laïcité, sécurité etc ..) c’est négligeable et surtout des postures récentes d’un candidat qui a essayé surtout de récupérer des voix en dehors de l’espace traditionnel des sympathisants communistes, finalement, cela ne lui a guère réussi y compris dans les quartiers populaires en fait sa véritable motivation, il avait dit depuis le début, « Il faut un candidat du PCF à la présidentielle », donc une motivation strictement interne, boutiquière, n’ayant rien à voir avec les idées, on pourra objecter que le PS et EELV ont aussi fait le même calcul, mais on pourra les excuser plus facilement, les divergences avec Mélenchon étant beaucoup plus importantes, sur l’Europe, les Affaires étrangères ou la défense notamment. Il faut constater aussi que par deux fois en 2012 et en 2017 le PCF avait soutenu la candidature de Mélenchon. En fait il était un allié de toujours depuis qu’il avait décidé de tenter son aventure en dehors du PS. Pourtant Fabien Roussel avait clairement affirmé qu’il retirerait sa candidature si elle risquait de compromettre la chance de Jean-Luc Mélenchon d’accéder au second tour. Alors il dira naturellement qu’il s’agit du hasard qu’il ne pouvait pas prévoir une remontée si soudaine ! Je n’y crois pas et une anecdote va le confirmer puisqu’il s’agit de mon cas personnel.

Dès la présentation de sa candidature, je fus parmi les 150000 parrainages citoyens qu’il avait émis comme condition pour tenter l’aventure. Par la suite je m’étais éloigné à cause de la trop grande indulgence du candidat LFI vis-à-vis de l’islam politique, je regrettais effectivement qu’il ait changé d’avis par rapport à ce qui était le sien autrefois qui était celui de la gauche laïque et même parfois anticléricale. J’avais quitté aussi le groupe d’appui de la FI à cause de leur difficulté à accepter le rassemblement, aussi bien dans les élections cantonales que régionales, leur sensibilité un tantinet libertaire ne me convenait pas trop par ailleurs. Bref je n’ai pas participé à la campagne. Je m’étais presque résolu à rejoindre le PCF, parti ou j’avais milité naguère dans ma jeunesse quand j’étais à l’université. La campagne allait bon train et constatant la remontée, lente et régulière de Mélenchon qui s’amplifiait de plus en plus, j’étais pris de doutes, continuer dans mon intention de voter Roussel, naturellement puisque j’avais l’intention de rejoindre le PCF ou m’orienter vers le vote utile malgré les réserves. Puis il y a eu in incident qui bizarrement a tout fait basculer et balayé les derniers doutes, c’était samedi soir la veille de l’élection. Ma fille m’avait demandé de prendre une procuration et de voter à sa place parce qu’ils avaient l’intention elle et son compagnon de prendre quelques semaines de vacances. Par principe, je n’ai jamais cherché à l’influencer, j’estime que les jeunes (elle va sur ses 23 ans) doivent pouvoir se forger leur opinion politique en toute indépendance, contrairement à moi, elle s’intéresse fort peu à la politique, nous en parlons très peu d’ailleurs, ce sujet de conversation n’existe pratiquement pas dans nos relations. Bref, elle m’annonce samedi à midi qu’elle a fait valider sa procuration à la gendarmerie. Alors je lui demande pour qui je dois voter à sa place, elle me dit qu’elle désire réfléchir et me donnera la réponse samedi soir, le soir elle m’annonce alors sans hésiter et sans appel « Ce sera Mélenchon ». Je ne dis rien, puis seul, je réfléchis, je sais bien qu’elle n’est pas sympathisante même inactive de LFI, je me souviens qu’en 2017, elle n’avait pas dix sept ans, nous avions regardé à la télévision la campagne ou Fillon avait été investi candidat des républicains, elle avait été enthousiasmée, je n’avais pas insisté me contentant de lui répondre que je n’aimais pas parce qu’il était de droite, je me souviens aussi d’une réflexion qu’elle avait faite aussi à une autre occasion ou on nous présentait Marine Le Pen. Elle a toujours éprouvé, de la peur et de la détestation pour la famille Lepen depuis sa plus tendre enfance, déclarant cette fois qu’elle était le « Diable personnifié ».

Bref le samedi avant de m’endormir, les idées tournaient dans ma tête, comment elle avait pu, elle une apolitique parfaite affirmer son intention de vote avec une telle assurance comme l’aurait fait une militante aguerrie ! il se passait quelque chose, le milieu dans lequel elle baignait comme tout le monde l’avait influencé, une vague montante, un ras de marée se préparait. Cela confirmait mon propre ressenti, mes derniers doutes furent alors balayés, j’irai voter pour Jean-Luc Mélenchon moi aussi !

Alors comment se fait-il que ce que nous avons ressenti nous, Fabien Roussel n’a pas pu ne pas s’en apercevoir, c’est impossible. Les formations politiques ont des moyens puissants de tests de l’opinion qui les empêchent pratiquement de se tromper !

De surcroit, il ne s’agit pas seulement de la présence de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, l’enjeu va bien au-delà, 1600000 voix séparent Emmanuel Macron de Marine Le Pen, Eric Zemmour a engrangé 2500000 voix. Arithmétiquement parlant Marine Le Pen peut gagner si malgré les appels de Jean-Luc Mélenchon ses électeurs soit s’abstiennent en trop grand nombre ou pour certains par détestation de la politique du président de la république décident de voter pour Mme Le Pen !

Alors une seule réponse peut malheureusement être donnée, il faut se rendre à l’évidence.

Fabien Roussel a clairement privilégié l’intérêt de son parti à l’intérêt de la gauche et des classes sociales qu’elle représente et il a exposé le pays au danger du fascisme !

Ce n’est pas une erreur c’est une faute politique impardonnable ! Il a eu beau se précipiter avant tout le monde pour annoncer qu’il appelait à voter pour Emmanuel Macron au second tour, il restera dans l’histoire comme celui qui a fait échoué la gauche et favorisé l’émergence de l’extrême-droite, cette faute serait perçue comme étant d’autant plus lourde que si les conséquences devaient être catastrophiques et que pour la première fois depuis le Maréchal Pétain, un représentant de l’extrême-droite devienne chef de l’état français avec d’autres conséquences en cascades qu’on n’ose même pas imaginer !

Quand on y réfléchit, cela n’est pas si extraordinaire les partis communistes sont coutumiers du fait !

Avant 1980, c’est pour cette raison que je m’étais désengagé du PCF, Georges Marchais n’avait-il pas tout fait pour que François Mitterrand ne soit pas élu, Jacques Chirac faisant de même pour Valéry Giscard d’Estaing cela rétablissant de fait l’équilibre !

De même il y a plus grave, c’est le refus de coopération des partis communistes et socio-démocrates en Allemagne avant 1933 qui avait permis qu’ils soient ensuite éliminés l’un après l’autre et l’arrivée de Hitler au pouvoir

J’en tire plusieurs conséquences pour moi-même, premièrement mon projet de ré adhésion au PCF est annulée sin-die, deuxièmement, jamais plus je n’adhèrerait à une organisation politique parcellaire de l’ensemble de la gauche, parce que je ne veux pas en dépendre et devoir assumer des fautes politiques qui ne seraient pas de mon fait.

Saloperie d’appareil !

Bien malheureusement, la faute ayant été commise, il faut maintenant faire avec et en tirer les conséquences. Ne nous leurrons pas, ne nous laissons pas tromper par les sourires et les paroles rassurantes de Mme Le Pen ! L’unité nationale dont elle parle risque fort de se rapprocher de « Travail Famille Patrie », le régime de Vichy, de sinistre mémoire. Rappelons-nous de la rafle du Vel-D’Hiv !

Même si Mme Le Pen et Mr Zemmour sont sincères quand ils déclarent n’être ni raciste, ni fasciste, ils traînent avec eux des personnes peu recommandables qui aiguisent les couteaux, les anciens compagnons du père de Mme Lepen, ceux avec qui il a créé le front national, rappelons nous ses calembours douteux sur le ministre Durafour, ses sorties sur l’inégalité des races ou sur l’inexistence des chambres à gaz ou encore la solution finale qui aurait été parait-il un détail de l’histoire.

Tout cela Mme Le Pen essaie de le faire oublier, de le cacher mais il lui colle à la peau comme la boue colle aux chaussures quand on emprunte les chemins de terre de la campagne quand il vient de pleuvoir ! Si par malheur elle était élue le 24 avril, vous verriez toute cette fange, ressortir des terriers comme des fourmis bien avant les élections législatives !

Certains d’entre nous, j’en fait partie ont choisi de prendre des conjoints originaires de ce continent tout proche qu’est l’Afrique. C’est notre droit de femmes libres et d’hommes libres mais pour eux, nous sommes des traitres à la France peut être pire que les immigrés eux-mêmes parce que nous contribuons à ce qu’ils appellent le grand remplacement !

Alors qui dit que la chef de l’état, le gouvernement même si ils en ont la volonté, pourront les arrêter, éteindre l’incendie provoqué par l’explosion d’une victoire de l’extrême-droite le 24 avril prochain !

Alors si nous ne voulons pas connaître ce que connaît cette malheureuse Ukraine, si ne nous voulons pas à nos âges être obligés de reprendre les fusils pour défendre nos familles face à la racaille nazie, mobilisons-nous avant qu’il ne soit trop tard, car des nazis il y en a sans doute plus ici en France qu’il y en a en Ukraine !

Mais ne nous décourageons pas, rien n’est perdu, nous pouvons tout arrêter, comme en 2017, comme le 21 Avril 2002. Si Mme Le Pen peut compter sur le réservoir de voix du premier tour de Mr Zemmour, elle ne peut en tout cas leur donner trop de gages sous peine de voir s’éloigner d’elle la frange qu’elle s’est donnée tant de mal à séduire ces dernières années. Elle a dit qu’elle lui refusait déjà Matignon, cela d’ailleurs est valable pour l’instant, rien n’indique cela le sera toujours, M Hollande a bien nommé lui M Valls à Matignon Et M Macron à Bercy les deux dernières années de son quinquennat.

Et surtout il y a la formidable force de ceux qui ont voté Mélenchon le 10 Avril, 7714574 voix !

Ce sont les véritables arbitres de la situation !

C’est à eux que cet article s’adresse, c’est pour eux que je l’ai écrit

Chers Camarade, chers amis, chers compagnons de galère, vous qui êtes généreux qui ne supportent l’injustice, vous qui craignez pour notre avenir, qui avez peur des conséquences dramatiques du changement climatique, vous qui rêvez d’une société débarrassée de la haine ou chacun ait sa place quelque soit son origine ethnique et ou la créolisation dont parle Jean-Luc seraint acceptée comme une richesse et une évolution normale de la société, malgré le ressentiment, la colère que vous pouvez éprouver, ne vous égarez pas, ne croyez pas qu’il serait plus facile de lutter contre Lepen que contre Macron, les tourments seraient cent fois pire !

Oui, une fois dans le bureau de vote, même si vous devez vous pincer le nez, faites ce geste qui sauvera notre pays, qui sauvera nos familles !

Eh puis si Macron recommence à nous emmerder, nous referons grève ! Nous redescendrons dans la rue ! S’il ressort sa retraite à soixante cinq ans nous lui ferons remballer son projet.

Notre avenir est entre vos mains, si les politiciens des appareils sont des pourris, montrez que le peuple, le vrai est à la hauteur, chaque fois dans les moments dramatiques comme lors des jours heureux il a toujours été là, il le sera une fois de plus !