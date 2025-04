La gourou de secours

@Eric F

La supercherie en roue libre.

En autres, il s’agit de rediriger les aides aux grands groupes qui en réalité finissent pour l’essentiel dans les poches des actionnaires afin de soutenir les petites entreprises en difficulté d’absorber la revalorisation du smic par exemple. Eh oui, ce n’est pas la méthode des belles paroles électorales, votez-pour moi et on verra après et puis quand même, dites-donc l’immigration et patati et patata......

« mais le cout budgétaire et pour le tissu économique -surtout les très petites entreprises- serait rédhibitoire »

Ici, on ne parle que de l’impôt sur le revenu. Pour mémoire le taux réel tous impôts confondus des plus riches est de l’ordre de 26%.Les 90% concernent l’impôt sur le revenu au-delà de 411.683 euros, la tranche précédente étant à 60%. Confiscatoire ? On verra, ce sera l’occasion de clarifier la réalité de l’impôt tout confondu, effectivement payé, devant tout le pays. Il y a des gens (ils ne sont pas beaucoup mais se considèrent en l’état comme très importants et indispensables à la bonne marche du pays) qui disent qu’ils vont payer plus d’impôts que leurs revenus .On attend la démonstration.

« Parler d’une tranche d’impôt à 90% est démagogique, sachant que ça ne passera pas (le CC avait retoqué la tranche à 75%) et que les contribuables concernés s’exileraient. »

→ LE NFP (extraits) : Adopter un projet de loi de finances rectificative le 4 août, pour

se doter d’une politique fiscale juste avec notamment les mesures

suivantes :

• Accroître la progressivité de l’impôt sur le revenu à 14 tranches

• Rendre la CSG progressive

• Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) renforcé avec

un volet climatique

• Supprimer la flat tax et rétablir l’exit tax

• Supprimer les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes

• Réformer l’impôt sur l’héritage pour le rendre plus progressif

en ciblant les plus hauts patrimoines et instaurer un héritage

maximum

• Instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés.

On dirait que vous appris l’économie en écoutant Bardella qui change de version au fur et à mesure des questions et MLP avec ses époustouflantes master-class sur l’économie avec son maître Emmanuel en 17 et 22.

Vous venez de nous rappeler que le RN est bien là pour prendre sa place à côté d’autres pour préserver les intérêts de l’oligarchie. Merci