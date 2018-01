La grande illusion

Et voilà, une fois de plus on va nous faire gober, accepter et même acquiescer, sous peine d’être accusés de râleurs invétérés, d’empêcheurs d’aller de l’avant, d’assassins en puissances ou de gens de mauvaise foi !

Mais la mauvaise foi n’est pas, selon moi, du côté que l’on voudrait nous le faire penser.

La vitesse maximale va être diminuée de 10 km/h, passant de 90 à 80, et cela va grandement diminuer le nombre de tués sur les routes !

J’ai quelques arguments, ni de mauvaises fois, ni inconscients, ni « anti tout » qui pourraient démontrer qu’il n’y a là d’autre raison que le remplissage des caisses, mais qui par un formidable tour de passe-passe devient un chantier salvateur méritant bien un peu de fierté en échange d’impopularité (et de culpabilité pour celui qui ne serait pas d’accord !).

Pour commencer, sur la route, et ça fait bien trente ans que je conduis, j’y fais 22 000 km rien que pour le travail (et sans chauffeur !). J’ai pu constater que ce n’est pas réellement la vitesse qui représente un danger, la très grande vitesse, oui, mais passer de 90 à 80 km/h n’empêchera jamais un inconscient d’être inconscient et un choc frontal ou contre un platane aura le même résultat :

 Celui ou celle qui double sur une ligne continue, en triple file (parce que ça passe !), en plein virage ou en force en se disant que de toute façon celui qui arrive en face se poussera, il ne veut pas mourir !

 Celui ou celle qui conduit d’une main et téléphone de l’autre durant quasiment tout son trajet, cofondant sa voiture à une cabine téléphonique (mais une bonne résolution semble avoir été prise sur ce problème-ci) !

 Celui ou celle qui vous double et se rabat de justesse vous faisant une jolie queue de poisson et vous obligeant, ainsi que le malheureux qui roule en face à freiner ou donner un grand coup de volant !

 Et à plus petite vitesse, celui ou celle qui grille feu, priorité, stop et se croit seul et tout puissant au volant de sa voiture et se donne le droit de ne rien respecter à part lui-même !

 Les jeunes conducteurs à qui on permet d’avoir entre les mains, sans expérimentation, des bombes roulantes et qui leurs servent de cercueil, ainsi qu’à ceux qui ont le malheur d’arriver en face !

 On peut y rajouter ceux ou celles pour qui l’avertisseur de changement de direction n’est qu’une option ridicule (j’emploie volontairement ce terme pour le rapprocher du fait que la route aussi on la partage), ceux ou celles pour qui rouler éclairé par temps de pluie ou mauvaise visibilité due au temps ou au soir venant est aussi une option, ceux et celles qui pensent que suivre le véhicule de devant à moins d’un mètre est un signe de puissance : « pousse toi de là minus » !

Ce sont tous ces comportements dangereux, ces mentalités irresponsables qu’il faudrait vraiment surveiller et punir, et là serait l’efficacité, alors certes ça demanderai plus de moyens de surveillance, donc ça ferait sortir des sous au lieu d’en faire entrer, mais ne disent-ils pas qu’une vie n’a pas de prix, mais remplir les caisses tout en soignant ses électeur est plus important qu’une vie, ici l’illusion remplie son rôle !

Il y a quelque temps j’ai fait un stage d’éco-conduite, dont le but est de nous aider à conduire en consommant moins, donc en polluant moins.

Il a été démontré lors de ces stages, qu’un moteur étant, à ce jour et pour la plupart des véhicules, fait pour être au top de son rendement à justement 90 km/h, et ça nous a été prouvé par la pratique, à 90 km/h on passe la cinquième économique, et la consommation baisse, comparé à 80 km/h où on roule en quatrième et à la limite supérieure du rendement du moteur à cette vitesse-là. C’est la vitesse dite « idéale » pour une conduite économique et qui pollue donc moins.

Double peine, l’écologie, qui ne se montre utile que lorsqu’il faut punir et taxer est ici oubliée, et qui dit consommation supérieure dit coût supplémentaire à la pompe !

Je ne dirais rien au risque de paraitre pompeux sur le fait que cette mesure serait mise en place dès le premier juillet, tiens, n’est-ce pas à cette période qu’il y aura le plus des voitures à circuler et des gens les yeux rivés sur leur compteur et non sur la route, à moins qu’ils ne se fassent avoir par manque d’habitude, changement en douceur !

Jackpot !

Et c’est encore le citron qu’on presse, jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de jus !

On a peut-être tout simplement ce qu’on mérite, les urnes ont parlé !