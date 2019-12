La grande magouille

Bonjour Troletbuse

j’ai lu votre lien, très intéressant et plein de bon sens , mais vous savez que trump en France jouit d’un rejet total de nos journalistes, don aucun relais de leur part à ses analyses.

Nous sommes avec l’Allemagne les champions des pays qui accueillent les demandeurs d’asile et qui les gardent

Chiffres demandes d’asile

Eurostat donne aussi les chiffres par pays de l’UE. Ceux-ci montrent des évolutions très fortement divergentes. Ainsi, certains pays connaissent des baisses très prononcées : -61% en Italie, -49% en Autriche, -19% en Suède et -18% en Allemagne. À l’inverse, d’autres connaissent une progression très marquée : +70% à Chypre, +60% en Espagne, +29% en Belgique, +27% aux Pays-Bas, +20% en France et +14% en Grèce. En valeur absolue, l’Allemagne reste le premier pays de l’UE pour la demande d’asile (161.900 primo-demandeurs et 28% du total). Mais la France arrive désormais au second rang (110.500 et 19%), devant la Grèce (65.000 et 11%), l’Espagne (52.700 et 9%), l’Italie (49.200 et 8%) et le Royaume-Uni (37.300 et 6%). Des chiffres et des évolutions qui mettent en évidence à la fois la rapidité de la réorientation des flux migratoires, l’impact des décisions nationales et l’absence de toute véritable politique de l’asile au niveau européen...