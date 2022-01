’’La guerre des trois’’ aura-t-elle lieu ?

@moderatus

Airbus et ariane , on été tuer dans l’ oeuf , deja par des brouille entre nation ou chacun tirait la couverture a soi ...du coup on as pris plus de retard a 5 que si on avait fait les chose seule ...

j’ en veut pour preuve le rafale , que l’ on as mener seul , alors que l’ eurofighter

est loin d’ etre finit a cause de disssention entre nation a nouveau ...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon

Une souveraineté ne se partage pas ... on peut s’ associer , mais pas si la colaboration doit freiner l’ effort ...

la encore on fonctionne bien mieux avec l’ espagne ou l’ italie , qu’ avec les allemand ou les anglais ...

NB je le dit pas par racisme , au debut j’ y croyait malgres maastrich ...

la suite m’ as donner tord et de nombreuse interogation ...

et la facon dont les europeen se volait les stock de masque et de respirateur m’ as montrer definitivement que l’ europe etait une surcouche de probleme sans regler ceux d’ avant ...

sacha guitry disait « le mariage , c’ est regler a deux les probleme qu’ on aurais pas eu tout seul »