La guerre en boulette

Le Pen se traduit par plume. Cela me rappelle le jugment du Maât. Ton âme ne doit pas peser plus lourd qu’une plume. Toute son enfance Marine a été rejetée partout du fait de ce nom si difficile à porter. Elle a choisi le Droit. Ce n’est pas par Hasard.. Faire justice... ce qui est juste est son obsession. Question de laver son karma.. En tentant de redonner des couleurs à la France. Alors que Macron était en train de l’assassiner au non du Nouvel Ordre Mondial (qui est derrière ???? : Schwab... et d’autres)... En plus lionne elle est ascendant balance. C’est dire que sa dette karmique est lourde. Et l’occasion se présente enfin pour elle, d’être aimée et reconnue. Fameuse motivation... Lacan a assez parlé du nom du père.... Ce qui s’est passé de 40 à 45 n’est pas si clair qu’on se l’imagine. Pensez à l’amitié de Mythe Errant et Bousquet adulé par la gauche. Encore mainteant. Pourtant mon amie est l’amie de la nièce de Mythe Errant. Vous pensez, j’aimerais en savoir plus. Pourquoi évite-t-elle d’aborder le sujet. Modiano a parfaitement décroit cette période entre chien et loup... Trop de véritée son cachées... et enfermées dans des tiroirs. Freud ne fut pas tendre avec le Président Wilson ami de Théodore HERZL. 0 l’origine du TRAITE de VERSAILLE qui fut en grande partie la cause de la guerre 40. Menant l’Allemagne dans une misère noire. Un Hitler ne pouvait que sortir de la boîte. Pourquoi alors que les américains savaient pour les camps de concentration puisqu’ils fournissaient l’énergie ont-ils attendu 1943-44 pour parler des camps de concentration... ?