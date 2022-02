La guerre russo-ukrainienne : une comédie pour l’après Covid ?

Deux ans de tir d’artillerie médiatique ont assommé les esprits avec la grande peur du Covid lors qu’un nouvel avatar de l’expansionnisme russe prend le relais dans l’intérêt, non d’un Poutine mégalomane, mais de l’ensemble des grands acteurs visibles et occultes qui sont à la manœuvre. Ceux-ci vont sortir plus puissants, plus riches, quand les peuples apeurés auront perdu plus de liberté, de patrimoine, de moyens et d’espérance de vie.

Et pourtant, il y a bien de quoi sourire, certes pas du malheur des populations concernées, quand l’on entend les commentaires va- t’en guerre unanimes de la presse et des politiques occidentaux ; quand l’on entend en particulier le ton martial d’un Macron, au discours toujours aussi vide qu’en n’importe quelle circonstance. L’on se croirait en ce début du mois de septembre 1939, quand l’Angleterre puis la France déclaraient la guerre à l’Allemagne aussitôt après l’offensive de celle-ci en Pologne. On allait voir ce qu’on allait voir ! Rien, sinon le partage en quelques semaines de notre pauvre allié polonais par les signataires du pacte germano-soviétique.

Remettez en cause le discours officiel au sujet du Covid et de ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Aussitôt l’on vous traitera de fou, de dangereux complotiste. Imaginez donc ce qu’il peut vous en coûter si vous preniez du recul face au conflit entre la Russie et l’Ukraine ?

Voyons donc comment les choses se répètent quatre-vingts ans après, et comment, par une guerre insidieuse mais plus destructrice encore, elles poursuivent la finalité d’une utopie, le libéralisme, proche de son aboutissement.

Il n’est certes pas question de IIIe guerre mondiale, mais de réactions sévères, de menaces dignes de singes qui éructent face à la tribu d’en face, et surtout et c’est cela qu’il faut bien entendre, de conséquences préjudiciables qui vont nous affecter. Macron nous explique avec le même ton grave utilisé pour le Covid, que nous allons être durablement impactés par les mesures qui vont être prises « pour le respect de nos valeurs » à l’encontre de la Russie. Nous, pas seulement, les Ukrainiens.

Lorsqu’Hitler lance son offensive en septembre 1939, sa politique expansionniste n’en est pas à son premier coup. Il y a eu l’annexion du territoire des Sudètes, partie germanophone de la Tchécoslovaquie ainsi que la fusion de l’Allemagne et de l’Autriche.

En septembre 1939, un pacte engageait France et Angleterre à défendre la Pologne en cas d’agression. De façon hautement prévisible, le IIIe Reich lance ses troupes en direction de Varsovie et aussitôt, la guerre lui est déclarée, sous un tonnerre d’invectives, de déclarations pompeuses, de discours faussement chevaleresques.

A l’époque, la France possédait la plus grande armée de terre au monde, la deuxième force navale et la deuxième flotte aérienne. Unie à l’Angleterre, première sur les mers et dans les airs, elle opposait à une Allemagne pas encore prête à nous envahir, une coalition considérable. Au lieu de nous acquitter de nos engagements, nous avons mobilisé cinq millions d’hommes qui ont tourné en rond en affaiblissant notre appareil productif, notamment dans le secteur de l’armement qui allait souffrir d’un manque de chars et d’avions en mai 1940.

De son côté, l’Allemagne avait entrepris un réarmement gigantesque en quelques années sans pour autant être parvenue à un seuil suffisant pour mener dès 1939, une guerre sur les deux fronts, oriental et occidental. Il ne tenait qu’aux alliés Franco-Anglais d’attaquer, par voie terrestre en traversant la frontière avec la France et par voie aérienne en se portant au secours de la Pologne. Face à une réaction aussi rapide et puissante, Hitler aurait vu son coup de poker déjoué. La guerre éclair enclenchée en Pologne se serait très vite transformée en une campagne d’un autre ordre, les troupes au sol allemandes bombardées et l’aviation contrainte de lutter face à des forces près de deux fois supérieures. Il est à parier qu’ainsi contrarié, le plan d’invasion de la Pologne eût toutes les chances de s’infléchir vers un armistice et une issue diplomatique. En d’autres termes, c’est la deuxième guerre mondiale qui pouvait être évitée, excusez du peu !

Aujourd’hui encore le débat n’est pas clos pour expliquer, en la justifiant ou pas, cette « drôle de guerre » qui a permis à Hitler et Staline de se partager la Pologne puis aux Allemands d’envahir en quelques semaines leurs voisins occidentaux.

Aujourd’hui, sous une autre forme et dans un autre contexte, la situation n’est pas moins folle ; folle en apparence comme nous le verrons plus loin.

Après l’annexion de la Crimée et des années de discours expansionnistes d’un Poutine désireux de reconstituer l’Empire russe de jadis ou l’URSS de naguère, il était clair que le sort malheureux de l’Ukraine était inscrit. Des mois et des mois de préparatifs militaires ont confirmé ce sort et annoncé l’invasion qui se produit.

Au prétexte que la Russie est une puissance nucléaire, l’on nous dit qu’une guerre contre elle est impensable. L’argument est absurde et fallacieux. Depuis la crise des fusées de 1962 nous savons que la dissuasion nucléaire est une vaste plaisanterie, qu’évidemment, ni les Russes ni les Américains ne décideraient leurs propres disparitions et celle du monde entier en déclenchant des tirs de bombes atomiques. D’ailleurs et bien heureusement, aucun usage de cette arme terrifiante n’a effleuré l’esprit des deux grands, quand bien même ils étaient contraints d’abandonner un long et couteux combat, le Vietnam pour les uns, l’Afghanistan pour les autres.

Par conséquent, si la communauté mondiale, à tout le moins les puissances hostiles à cette invasion, avaient voulu la contrer, elles en avaient les moyens. Depuis la Pologne, pays limitrophe de l’Ukraine, Américains, Français, Anglais, Allemands et pourquoi pas Japonais (4e armée mondiale), pouvaient faire passer des centaines voire des milliers d’avions et autant de dispositifs anti-aériens sur les territoires visés par les Russes. Par cette seule implantation, toute offensive devenait impossible. Jamais Poutine ne se serait lancé dans une guerre de grande ampleur face à une telle coalition. Son aviation eût été confrontée à une armada volante cinq à six fois supérieure à la sienne de sorte que son plan n’eût aucune chance d’aboutir et que la diplomatie fût redevenue la seule porte de sortie de cette crise.

Cependant rien n’a été fait pour défendre l’intégrité du territoire ukrainien comme rien ne le fut en 39 pour la Pologne ni plus récemment pour la Crimée. La Crimée a été annexée, on en a parlé quelques jours et puis voilà, ce fut un fait accompli, très vite admis par tous. Pas de grands discours nous annonçant que les représailles contre la Russie allaient nous coûter cher et de façon durable, pas de manifestations, pas de mobilisation permanente de tous les médias etc.

Alors qu’est-ce qui explique cette étrange situation qui d’une certaine manière nous rappelle l’affaire du Covid : on commence par ne pas soigner, puis l’on prend des mesures liberticides et ravageuses sur le plan économique. Avec l’Ukraine, l’on s’abstient de tout soutien militaire, seul pouvant stopper l’invasion, et l’on se lance dans des représailles qui, somme faite de toutes choses, vont s’avérer plus préjudiciables pour nous que pour la Russie. Et pour finir, Poutine pourra continuer demain en annexant une autre ex-possession de l’URSS. La réponse s’inscrit dans la même logique que celle du Covid, comme nous allons essayer de le montrer.