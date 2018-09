La juste descente aux enfers de Macron

Dans une démocratie représentative, convenablement organisée, il y a séparation des pouvoirs :

1) Le législatif (parlement) initie et rédige les lois, Il représente le peuple souverain.

2) Le gouvernement applique les lois,

3) Le judiciaire contrôle l’application correcte des lois. L’idéal étant que les juges soient élus par le peuple (et pas sur un étiquette politique), et que le système judiciaire ait sa propre administration, son financement propre, par exemple par un impôt judiciaire levé par les juges, de telle façon qu’ils soient indépendants, à la fois du législatif et de l’exécutif.

Dans ce système, si législatif et gouvernement ne sont pas d’accord (ce qu’en France on appelle cohabitation), ce n’est pas un drame, le gouvernement doit se plier aux lois et le judiciaire vérifie que c’est bien le cas.

.

En France les choses sont totalement différentes :

1) Le gouvernement initie et rédige les lois, il les fait approuver par un législatif godillot,

2) Le législatif ne sert que de chambre d’enregistrement pour le gouvernement, les députés majoritaires sont aux ordres. Les députés de l’opposition peuvent bien dire tous ce qu’ils veulent, cela n’a aucune importance.

3) Le système judiciaire est pratiquement soumit au gouvernement. Le financement dépend du gouvernement, l’avancement de la plupart des magistrats dépend du gouvernement, etc.

Alors, de temps en temps, le peuple bafoué en a marre. Il se révolte, descend dans la rue pour clamer son ras le bol. Mais comme rien ne change au fond, le système perdure. Mais, dans une cocotte minute qui n’a pas de soupape de sûreté, ou lorsque la soupape est trop petite, la pression monte et la cocotte explose.

Bien sûr, ce n’est pas Macron qui est l’initiateur du système, mais, marionnette utile, il l’utilise à fond en faveur de ses mandants, une petite minorité de possédants.

Je pense que la pression monte dans la cocotte, passablement de gens n’ont plus rien à perdre, Macron et ses mandants devraient se méfier, la colère populaire est imprévisible. Pour les marionnettistes qui manipulent Macron, je pense qu’ils n’ont pas trop de souci à se faire, ils ont des points de chute ailleurs qu’en France.