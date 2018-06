La limitation de vitesse à 80km/h sur les routes est une mesure aussi absurde qu’impopulaire

@HELIOS

et vous savez comme moi que cela fait partie d’une règle que tous les psychologue connaissent bien et qui permet ce que certains ont appelé la « gouvernabilité », c’est a dire la soumission et au dela la perte de dignité de celui qui subit cette soumission. Demandez a un psi, il vous expliquera....







Très bon. Il s’agit à la fois de remplir les caisses et de faire de l’ingénierie sociale et transformer les gens en moutons.....





Comme si la situation actuelle ne suffisait pas...





Perso je ne respecte les limitations que là où je sais que je risque de me faire coincer. Mais ça m’oblige à faire attention à ces foutus panneaux au lieu de faire attention à ma conduite.. Et je vous explique pas les coups de freins brusques quand on croit avoir vu un radar...





Quant à la vitesse de 80 assoupissement et gros dodo au volant assuré...





Si un jour j’ai un accident je porterai plainte contre l’état.





Ce sont ceux qui roulent le plus lentement qui sont accidentogènes, ils n’ont plus aucune notion de la dangerosité de la route, ont peur et font n’importe quoi...