La « Loi Immigration » : la journée des dupes !

De Gérald Darmanin à Marine Le Pen, Elisabeth Borne, Olivier Marleix et Éric Ciotti, ils ont tous célébré leur victoire. Victoire des partis politiques, mais contre qui ? contre le peuple français.

La journée des Dupes désigne les événements des dimanche 10 et lundi 11 novembre 1630 au cours desquels le roi de France Louis XIII réitère contre toute attente sa confiance à son ministre Richelieu.

Chez nous, c'est la journée pendant laquelle tous les partis en France ont voté une loi scélérate et sans effet pour un plat de lentilles, permettant au président de ne pas dissoudre l'Assemblée en gardant sa premiere ministre et de continuer sa politique migratoire en faisant semblant d'en changer avec la complicité de tous les partis.

En effet que contient cette loi ?

-Elle ne supprime ni le regroupement familial, ni l’immigration familiale.



- Elle ne supprime pas l’AME, ni les prestations sociales pour les étrangers extra-européens, qui sont les pompes aspirantes de l’immigration

-Elle ne supprime pas le droit du sol.





- Elle ne permet pas l’expulsion des délinquants, criminels et fichés S doubles-nationaux.



- Elle ne concernera aucun Algérien, puisque les ressortissants de ce pays bénéficient toujours des privilèges migratoires de l’accord de 1968.



- Elle continuera donc de laisser entrer 500.000 nouveaux migrants ou plus. Parmi eux, 100,000 étudiants, des dizaines de milliers de MNA qui ne sont pour la majorité, ni mineurs ni étudiants, qui sont la cause de la majorité des délits dans les grandes villes et qui nous coûtent minimum 50.000 euros par tête de pipe par an.

69% des actes violents en île de France sont le fait d'étrangers.

Plus grave, cette loi alimente la pompe aspirante par la régularisation de travailleurs clandestins. Ils ont voté pour 10.000 clandestins régularisés de plus. ces 10 000 régularisés auront comme les MNA ensuite le droit de faire venir leur(s) femmes, leur(s) enfants, leur grand-mère, leurs cousins.

Dans l'ordre de la trahison du peuple, et aucun parti n'y échappe.

Les LR qui au bord de la disparition et pour continuer d'exister ont voté une loi qui ne change rien à la subversion migratoire ! Ils avaient perdu tout pouvoir et tout crédit, en permettant au pouvoir de survivre à travers un semblant de loi sur l'immigration, ils ont mis leur intérêt partisan devant celui de leurs électeurs de la France et des Français.

La France insoumise

Elle a voté contre par principe et pour occuper le terrain, car il savent bien que cette loi est une faribole qui ne changera rien, elle permettra sûrement d'augmenter l'immigration.

Renaissance

Ces députés qui pour garder la voiture à cocarde ont pour la plupart accompagné le pouvoir dans ses pires décisions.

Le danger était grand d'une dissolution et alors adieu à leur mandat, ils se seraient faits étriller.

Le RN

Qui pense avoir fait une manœuvre tactique de haute volée n'a lui aussi pensé qu'à jouer une partition partisane qui ne règle en rien le problème de l'immigration car cette loi ne correspond à rien de ce que veulent vraiment les Français.

Comme tous les partis, ils ont agi pour leur paroisse uniquement.

Ils savent pertinemment que le conseil constitutionnel va retoucher encore se semblant de loi. Le président et ses ministres s'en frottent par avance les mains.

En effet, Macron a annoncé qu’il allait saisir le Conseil Constitutionnel pour censurer une partie de cette Loi Immigration, et ce, alors que l’accord a été discuté par son propre gouvernement et que la loi a été votée par une très large partie des députés !

Autrement dit, il désavoue son gouvernement, il court-circuite explicitement le Parlement, il s’assoit sur le pouvoir législatif, il bafoue la démocratie !

Cet épisode en dit long sur l’autoritarisme et la déconnexion dont est capable Macron.

Mais c’est aussi un terrible péril pour la démocratie, car il place les magistrats du Conseil Constitutionnel au rang de législateurs.

Les partis seront déconsidérés, et les Français cocus encore une fois.

Pourtant ils savent tous ce que veulent les Français

Ils veulent qu'on les consulte, ils veulent pouvoir enfin s'exprimer

LOI IMMIGRATION : 75% DES FRANÇAIS VEULENT UN RÉFÉRENDUM

Sur tous ces sujets concernant l'immigration Les Français sont d'accord

71% sont pour la préférence nationale. Les Français savent qu'aujourd'hui la moitié des ménages immigrés originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne vivent en logement social, soit 3 à 4 fois plus que les ménages non-immigrés. »

80% de Français sont contre l'accueil de migrants

80% des Français ont une mauvaise opinion de la politique migratoire du gouvernement

80% des Français estiment que la situation sécuritaire s’est dégradée

87% jugent la justice « trop laxiste »

74% de Français veulent un référendum

91 % des Français estiment que « le recul de l’autorité est un problème majeur

75% des Français favorables à l’arrestation préventive des fichés S pour radicalisation,

84% pour l’idée d’une rétention de sûreté

Alors pauvre France, que restera-t-il de toi dans un proche avenir, poussée vers la disparition par incurie générale.

—Un pouvoir qui navigue droit vers l'iceberg du fédéralisme Européen et d'une immigration pléthorique qui supprimera l'idée même de nation.

Ce qui est établi par les faits, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous Emmanuel Macron.

Entre 2017 et 2022, 1,6 million de premiers titres de séjour ont été accordés ; c'est 23% de plus que sous François Hollande et 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. »

—Une droite qui sacrifie l'essentiel à des postures partisanes sans lendemains, qui se préoccupe de son avenir, non de celui du pays.

—Une gauche qui a perdu tout sens de l'orientation et qui par idéologie mortifère a perdu aussi tout sens des réalités. Ses dirigeants souhaitent une France multiculturelle qui finira dans un chaos multiconfessionnel, alors qu'une grande partie de ses adhérents sont contre

—Les médias dont on ne peut sous estimer le pouvoir qui sont à 80% contre ce que veulent 80% des Français.

Est-il trop tard pour un retour à la raison, la réponse nous l'aurons rapidement, car cette journée des dupes précipite les événements par sa non réponse aux vrais problèmes.