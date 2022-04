La machine à diviser et à exclure est en marche !

L’accueil a géométrie variable, ça marche assez au physique (sauf pour ’nos SDF’, car, contrairement a l’adage, notre charité ne semble pas vraiment ordonnée...) : « on » s’identifie a ceux qui nous ressemblent.

Les Ukrainiens sont blancs, en majorité chrétiens, et après seulement deux mois de guerre (qui sont évidemment deux mois de trop pour les civils qui souffrent, et ceci des deux cotés, vu que les conflits démolissent toujours les plus faibles d’abord) les portes s’ouvrent....

Et pendant ce temps on continue de vendre des armes pour aider a bousiller un peu plus le Yémen, dont les habitants essaient de survivre a la malnutrition, au choléra, a la diphtérie et j’en passe, sous les bombes (made in France ?), et ça depuis sept ans, la pire crise humanitaire...

Il est vrai qu’ils sont coincés entre l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman (hello les british), la mer rouge et l’ « Arabian Sea », c’est a dire leurs ennemis et les mers remplis de requins et de pirates... alors leurs chances de sortir de la et d’apparaître dans les « médias »....