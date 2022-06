La marque Le Pen fonctionne toujours aussi bien.

Un champ libre bien occupé.

Vous avez raison, cela sent le roussi. Il faut donc charger la mule. Il ne faudrait surtout pas que trop de citoyens comprennent la dette qu’a la macronie envers l’extrême-droite et l’incertitude sur la relative autonomie qu’elle pourrait prendre.

La mule a été chanceuse comme par une ironie du sort. La macronie et LR, inquiets à juste titre par leur véritable adversaire la NUPES, sans surprise et sans état d’âme républicaine ont soutenu RN dans ses duels avec la NUPES et les électeurs de la NUPES, excédés par la macronie et LR qui l’a nourrie en personnels et a voté l’essentiel des lois, se sont dit, un député RN de plus ou de moins, peu importe et dehors le député- Macron. RN, champion des concours de circonstances.

Du coup, il y a du renouvellement de personnels dans l’air. Et vos sponsors du monde de la finance et des médias réunis ne sont pas des sentimentaux pour lever ou baisser de pouce.

Il va y avoir de sacrés coups de bluff et bals masqués, des changements de pieds, règlements de compte en principe feutrés, des grandes et petites vagues dans le marécage que forment la droite et l’extrême-droite.

Ce n’est pas facile tous les jours, on a besoin les uns des autres tout en étant concurrents avec comme référence commune, le nerf de la guerre et notre terre nourricière le libéralisme dont il s’agit de cacher l’impitoyable logique et le pilotage hasardeux et dangereux des sociétés avec ses excès, ses injustices comme moteur. La dimension cachée qui doit le rester sinon la partie est terminée pour tous. Chacun a ses recettes et rustines pour en atténuer les excès et combinaisons pour se maintenir à flot.