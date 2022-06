La misère est là et la guerre est à notre porte !

@Massada

« Il faut envoyer un message à Vladimir Poutine. »

___________

Ouais... il eût fallu envoyer un message à Poutine. Il eût fallu masser des troupes devant l’Ukraine quand il en était encore temps et dire aux Russes que s’ils entraient sur le territoire ukrainien, ils se retrouveraient en conflit direct avec l’OTAN et donc de prendre leurs responsabilités. Mais on ne l’a pas fait, nos leaders décadents ont juste donné de la voix, comme au siècle dernier...

Et le fait est que nous revenons lentement mais inéluctablement à la situation qui prévalait au début du 20ème siècle : un monde multipolaire, des nations qui se lancent dans des guerres de conquêtes, des nations occidentales trop faibles pour s’y opposer. Si l’Occident abandonne, comme c’est probable le Donbass à la Russie, Poutine cherchera à prendre toute l’Ukraine, s’il prend toute l’Ukraine, la Chine prendra Taïwan, les deux Corée entreront en guerre et comme nous ne répondront encore et toujours que par des mots, ça continuera jusqu’à ce que l’inacceptable soit franchi et là, ce sera la troisième guerre mondiale. Cela s’est déjà produit et la logique veut que ça se reproduise, car les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets.

La Terre connaîtra la plus violente extinction de masse de toute l’histoire de la vie. Je pense que nous y survivrons (peut-être pas moi personnellement) mais l’humanité est si coriace, que je la crois capable de survivre sur le sol martien. Il va néanmoins falloir longtemps avant de revenir au niveau de développement social et économique que nous connaissons actuellement. Croyez-vous qu’Israël pourra se maintenir à l’écart et survivre ? Qui sait, vous les Juifs êtes des coriaces vous aussi.