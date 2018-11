La misère, la rue et la mort pour certains... Voilà l’avenir des jeunes majeurs chassés de l’ASE

Bonjour Mr Chalot, j’ai une question pour vous :

Etes vous déjà allé sur une ZAD ? Pas forcément NDDL, les ZAD il y en a un peu partout en France. J’ai personnellement passé quelques jours sur celle de Roybon, en tant qu’observateur, et j’ai participé à quelques travaux quotidiens. Les étrangers sont toujours bienvenue dans ces endroits du moment qu’ils sont respectueux.

Sans parler revendication ou du caractère éventuellement belliqueux de ces zones, il se passe autre chose dans ces endroits. Des moins que rien, oubliés de la sociétés, se réunissent dans un but commun. Ils se mettent à retourner la terre, sinon ils n’ont pas à manger. Ils faut s’organiser, penser à ramasser des châtaignes en automne sinon on ne passe pas l’hiver. Bricoler un poêle, sinon on a froid et on mange cru. Beaucoup de travail mais presque toujours dans la bonne humeur d’une communauté crée spontanément. Ils ne dépendent de personne, ne font pas la charité et donc l’estime qu’ils ont d’eux même augmente jour après jour. Ils apprennent petit à petit à mieux communiquer, qualité obligatoire quand on partage une piaule à plusieurs. Piaule qu’ils ont souvent construit eux même, quand ce n’est pas une construction abandonnée qui a été rénovée par leurs soins. Quand on a souffert pour créer un foyer, même rudimentaire, on n’a pas envie de le détruire. On s’efforce donc de le garder propre et sain. On instaure des règles de vie.

La soupe populaire et les hébergements d’urgence rendent passif et dépendant de la société. Ils isolent dans la honte. Ils détruisent l’estime qu’ont d’eux même ces jeunes et moins jeunes. C’est une catastrophe humanitaire, peut être même pire que de finir dans la rue.