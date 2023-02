Sentiment d'appartenance nationale, nationalisme, racisme, xénophobie, impérialisme, guerre ? Voyons ces choses d'un peu plus près.

Comme on le sait, la population mondiale est divisée en communautés nationales et le monde politique est divisé en Etats-nations. C’est un héritage inévitable de notre histoire, car l’humain des débuts, dénué de moyens de communication et de moyens de transport, était forcé d’avoir un horizon proche. Certes, les migrations et les rencontres (pacifiques ou hostiles) sont vieilles comme le monde, mais la part de la population prenant part à ces rencontres restait limitée. Les liens très serrés que la rudesse de la vie imposait à l’intérieur des petites communautés contribuaient à limiter les contacts avec l’extérieur.

A mesure que la civilisation se développe, les communautés s’agrandissent en territoire et en effectif. Quand les sociétés passent de l’état primitif à la civilisation, le pouvoir politique subit une mutation : le tribalisme (liens du sang) fait place à l’Etat territorial. Plus précisément aux Etats, puisque les Etats sont nés à partir des tribus.

Après cinquante siècles de civilisation, la division en communautés nationales est toujours bien enracinée. L’histoire a doté ces communautés de langues et de mœurs propres. Parfois la langue est la seule différence observable, parfois des caractères physiques différencient les types nationaux ; presque toujours, la géographie les sépare. Un même individu peut avoir des appartenances multiples. On peut être à la fois Breton, Français et Européen. On peut être Américain et Blanc ou Américain et Noir. La plupart des Etats ont réussi à créer une communauté nationale sur base de leur citoyenneté : en France, des citoyens se sentent français malgré le fait que leurs ancêtres, annexés par la France, étaient flamands, allemands, espagnols ou italiens.

La relation entre la citoyenneté d’un Etat et l’appartenance à une communauté nationale est multiforme. Distinguons trois situations :

Coïncidence parfaite entre un Etat et une nation. Bien que ce cas soit le plus simple, il est plutôt l’exception

Plusieurs nations cohabitent au sein d’un Etat. Par exemple, on compte trois communautés autochtones en Belgique, plus de cent dans un immense pays comme la Russie. Au Canada, il y a les Francophones et les Anglophones, mais également les Amérindiens. Viennent s’ajouter les allochtones de migration récente.

Certaines nations sont réparties dans plusieurs Etats parfois nombreux comme c’est le cas des Juifs. La nation kurde est fractionnée entre plusieurs Etats voisins. Il y a des Hongrois non seulement en Hongrie, mais aussi en Roumanie.

Abordons maintenant le facteur qui, bien souvent, rend la question nationale problématique. Si les nations sont des communautés, cela sous-entend qu’un sentiment d’appartenance lie les individus. Mais l’histoire, tant ancienne que récente, montre que le sentiment d’appartenance nationale débouche régulièrement sur une forme de méfiance vis-à-vis des autres communautés ou de certaines d’entre elles. L’intensité de cette méfiance est très variable, mais elle peut aller jusqu’à l’hostilité affichée. J’appelle nationalisme le sentiment d’appartenance nationale quand il se teinte d’hostilité[1]. Ses manifestations sont la xénophobie lorsque prévaut la méfiance, le racisme lorsqu’il s’appuie sur un sentiment de supériorité. La dérive du sentiment d’appartenance en nationalisme n’est pas systématique. J’appelle impérialisme les manœuvres d’une nation pour dominer ou piller d’autres peuples. C’est le stade extrême du nationalisme. Il débouche couramment sur la guerre, soit parce que le modus operandi implique des opérations militaires, soit parce que l’autre peuple résiste aux manœuvres impérialistes. On a donc la gradation : sentiment d’appartenance national, nationalisme avec hostilité latente, nationalisme avec hostilité patente, impérialisme, impérialisme avec guerre.

Dans l’histoire, il n’y a sans doute pas eu une seule année sans guerre quelque part dans le monde, depuis l’aube de l’humanité. Et la guerre n’est que la partie émergée de l’iceberg de l’hostilité internationale. La diplomatie n’est bien souvent que "la poursuite de la guerre par d’autres moyens"[2]. Les cas de véritable amitié entre nations sont assez rares, surtout si l’on excepte les alliances contre une nation tierce. L’intégration européenne est l’exemple d’une amitié qui se construit lentement. L’extrême difficulté des négociations qui préparent la prise de décisions communes témoigne de la résistance qu’opposent les vieilles méfiances.

Quelle est la cause du nationalisme, pourquoi existe-t-il, pourquoi les relations souvent problématiques entre peuples se superposent-elles aux relations entre individus de nations différentes ? Répondre à cette question est difficile. Ma conviction est que les phénomènes importants ont généralement plus d’une cause. On invoquerait facilement la peur qu’on sait mauvaise conseillère. L’inconnu fait peur et l’étranger est moins connu. Cette explication a sans doute une part de vérité, mais une part seulement. L’humain a un tempérament d’explorateur et la curiosité l’emporte finalement sur la peur. Il y a même un goût pour l’exotisme. Les premiers contacts entre individus de nations différentes se passent souvent de façon plus ou moins pacifique mais dégénèrent lorsqu’une des nations échafaude des plans de domination. A mon avis, c’est dans le refoulement que le nationalisme puise son énergie. La nation est traversée par des oppositions internes, par exemple entre classes sociales, entre croyances religieuses ou philosophiques. Ces oppositions heurtent le sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ce qui suscite un malaise qu’il faut refréner. L’extérieur de la nation sert alors de soupape à l’agressivité refoulée. Un peu comme les individus souffrant de dysfonctionnements familiaux qui font preuve de comportements asociaux. Un cas particulier de ce mécanisme est l’attitude du bouc émissaire : un peuple perçu comme étranger se voit considéré comme la cause de tous les problèmes.

L’antagonisme entre nations a une nature politique. Les institutions qui s’y illustrent sont typiquement politiques : les Etats et les partis politiques. Beaucoup de nations ayant maille à partir avec d’autres voient en leur sein un parti politique s’ériger en défenseur de la cause. Des milices peuvent également intervenir. L’Etat est évidemment un acteur de premier plan. Mais son rôle est instrumental. Il se met au service d’une cause nationale qui lui préexiste, ou à tout le moins qui préexiste à son intervention dans le conflit national, une cause qui l’instrumentalise. Deux situations doivent être distinguées qui font prendre à cette instrumentalisation des formes différentes : lorsque les nations rivales font partie du même Etat, les partis de chacune tenteront de contrôler l’Etat à leur avantage. Ils veilleront à ce que les législations, les impôts, les dépenses publiques, les nominations soient favorables à leur cause nationale. Lorsque les nations rivales ont chacune leur Etat, ces Etats mènent une politique extérieure agressive vis-à-vis de la nation rivale. Le cas extrême est l’invasion armée. Dans ce deuxième cas, il n’est pas aussi visible que l’Etat est instrumentalisé, car il semble se confondre avec la nation en une entité où c’est lui qui a la main et qui prend les initiatives. Mais ces initiatives répondent aux besoins de la cause nationale qui est défendue par les partis nationalistes et la partie de l’opinion publique qui leur est acquise. L’opinion publique joue un rôle fondamental dans la question nationale.

Alors que le nationalisme est surtout un état d’esprit, l’impérialisme est un fait tangible. Divers procédés, formant ensemble un système structuré, dépouillent les membres d’une nation de leurs droits et de leurs ressources. L’actions militaire y joue généralement un rôle, encore qu’il puisse s’agir d’un rôle d’arrière-plan ; l’armée peut simplement servir de moyen de pression pour imposer un échange inégal. La menace, même implicite, peut suffire, surtout en cas de déséquilibre des forces. Les nations puissantes par leur démographie ou leur économie ont un avantage dont il est tentant de faire usage. La plupart se sont adonnées aux menées impérialistes à un moment ou un autre de leur histoire.

Quand et pourquoi le nationalisme engendre-t-il l’impérialisme ? Même la haine de l’étranger ne suffit pas à l’expliquer. Le moteur, c’est l’égoïsme collectif d’une nation, le désir de ses membres d’en tirer certains avantages, souvent de nature économique mais pas seulement. Sans cet objectif, la plupart des conflits de l’histoire n’auraient pas eu lieu. L’impérialisme s’appuie nécessairement sur un objet de rivalité. On pourrait parler de convoitise concurrentielle. La terre est l’objet le plus courant. Un concept important est celui de cause nationale. Il s’agit de la perception commune que les membres d’une nation ont de ses rivalités avec d’autres nations avec qui elle est en relation.

Selon les procédés qu’il met en œuvre, on peut distinguer plusieurs formes d’impérialisme. J’en cite ici les principales sans prétendre à l’exhaustivité ; elles ne sont pas mutuellement exclusives. Dans chacune, le rôle de l’Etat est important.