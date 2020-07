La nécessaire prescription des crimes contre l’humanité > ?

Ce matin vers midi sur France Inter, Maboula Soumahoro, interpelée sur le fait que l’esclavagisme dont elle exige la repentance des occidentaux et notamment des français qui l’ont pratiqué il y a longtemps, est encore pratiqué aujourd’hui-même dans divers pays répond en gros qu’elle s’en fout, que ça n’est pas le sujet, qu’elle exige que l’on réfléchisse à tout le mal qui a été fait à sa « race » et au bien fondé de la présence en certains lieux des statues de Colbert qui insultent sa mémoire !

Quand on lui répond que ça ne se fait pas de revenir sur l’histoire de ce fabuleux ministre de Louis XIV pour ne sélectionner qu’une petite partie de son oeuvre (et en la dénaturant qui plus est !) qu’il n’est pas d’usage en France de déboulonner les statues, elle répond qu’à la révolution on a bien détérré nos rois et qu’on a joué au foot avec leur tete, et donc ....

C’est super et très constructif ! Elle a free ! Elle a tout compris aux progrès de l’humanité et notamment à ce que l’on appelle en occident les « droits de l’homme » et au devoir que l’on a d’essayer de les faire progresser. Seul son nombril l’intéresse ! Elle parait incapable de compassion. Elle est clairement raciste et vit de ce fonds de commerce !