La panique en marche

@olivier cabanel

Absolument pas , c’ est tout a fait légitime de faire barrage a une extrême gauche mondialiste noborder et corrompus qui appelle a voter macron pour le deuxième tour de la présidentiel .Tout ces gens qui soutienne les nazi ukrainien se sont delegitimer en faisant passer le vote souverainiste pour un vote « nazi » ...

Bour faire barrage a l’ extreme centre capitalo-macroniste il faut aussi faire barrage a cette extreme gauche corrompus par la finance , et cette ecologie punitive qui ne regle aucun des vrai soucis environnementaux ...

voter macron et faire barrage a la nupes est le seul jeux logique pôur que dans cinqu ans on ais un veritable gouvernement souverainiste preocuper par les francais et non pas par une petite clique de jetseter intrenationaliste de maitre et d’ opresseur patenté ...

n’ oublit pas qui nous empôisonne a grand coup de vaccin bidon .

Vous avez , voulu macron , vous aurez les majorité qui vont avec j’ usqua plus soif .

Et encore estimer vous heureux si une revolution armée et souverainiste n’ eclate pas entre temps .