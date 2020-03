La prime au délinquant

@Armelle

Intéressant. Voilà comment j’ai « étoilé » ici votre réaction pour me contenter du discutable dispositif de cautionnement mis en place sur ce forum ...

et pour me démarquer de ces baratineurs qui, au lieu de regarder la lune qu’on leur désigne, ne voient que le doigt tendu et ne s’ingénient qu’à tenter stupidement de discréditer la personne qui tend ce doigt ! (Vous savez que je -ou, en tous cas, mon avatar, n’hésite pas à vous signifier mon désaccord le cas échéant)



Ce qui me retient ici de témoigner d’un accord plus complet, c’est d’abord que je me refuse à tenir des gens (des personnes) pour des abrutis ... même quand je peux disposer de la certitude mathématiques de l’absurdité absolue de certains de leurs propos ...

(Comprenne qui voudra :

un certains Dirac à qui, dans le train, un autre savant avait fait remarquer que des moutons dans un pré étaient tondus, aurait paraît-il pris le temps de se pencher vers la fenêtre, et après avoir bien observé, aurait répondu : « en tous cas, du côté que nous voyons, c’est vrai » ...)



Ensuite, (un mouton ne se fait pas plumer, mais plutôt tondre ? — non, là, ça passe), je partage pleinement ce rejet épidermique :



"la maladie dont souffrent les Français et qui est l’idéologie à tout prix, permettant d’être excusable de tout, de tout dire, de tout prétendre, de tout dire et de tout faire aux seules fins de la servir quitte à en oublier le bon sens «

et, je considère que lorsqu’ils se prennent pour des Lumières en polluant les cieux qui ne leur ont rien demandé de leurs obscurantismes, c’est un devoir que refuser de leur tenir le crachoir !Par contre, loin de moi l’idée que tous les manifestants et »Gaulois réfractaires" soient des veautants ... et qu’ils ne fassent rien pour changer les choses ...