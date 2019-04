« La proportionnelle éloigne les élus du peuple »

@Eric F

Effectivement, pour un « choix politique », le tirage au sort n’est pas adapté. Mais la mise en place de nos représentants devant gérer le pouvoir législatif n’a pas nécessairement à passer par l’élection. D’autant que la proposition des lois vient essentiellement de l’exécutif dans notre système actuel (hautement perfectible, nous somme d’accord). Donc finalement, le « choix politique », concernant les députés est plus que limité. En tirant au sort les députés, nous aurions beaucoup plus de chance d’éviter d’avoir des crapules en totale collusion avec les pouvoir exécutif et d’aboutir à un parlement godillot qui sert uniquement de chambre d’enregistrement pour passer la politique (annoncée ou non dans le programme présidentielle !!) de l’exécutif.

Concernant le type d’élections, je pense que la proportionnelle me parait moins mauvaise dnas ce système, mais il n’en reste pas moins que ce sont des élection, et, à ce titre, le plus mauvais moyen de mettre en place nos représentant, car l’élection prête le flanc à toutes les manipulation, arrangement, copinages, corruption et j’en passe, aboutissant quasi systématiquement à la mise en place des plus mauvaises personnes qui soient pour nous représenter. Si l’oligarchie plébiscite l’élection comme mode de nomination, c’est qu’elle s’y retrouve en mettant le plus souvent (tout particulièrement ces dernières années) des gens leurs étant favorable à la tête du pays et, de plus, donne une apparence de démocratie dans ce sens que l’on semble faire un choix. La lecture des arguments et démonstrations développées par Etienne Chouard est très interessante sur ce sujet.