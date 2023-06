La réforme des retraites, la proposition de loi de LIOT et l’article 40 de la Constitution...

« Monsieur de Courson, comment vous sentez-vous quand les députés des groupes Rassemblement national et LFI-Nupes se lèvent pour vous soutenir dans une admirable tenaille identitaire et extrémiste ? »

Probablement de retour enfin en République et en démocratie parlementaire, au sein de l’Assemblée d’élus représentant les citoyens de cette nation dont, à grands coups de 49.3 et autres procédés dilatoires, la start-up France, ses larbins globalistes et le très immature et narcissique mignon de Jean-Migitte se torchent avec mépris depuis des mois !?!