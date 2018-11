La Révolution en deux ans.

« 19h55. (…) Personne ne parle. Nos regards se croisent. Nos yeux s’évitent. L’air manque. Le Président relit son texte. [Nadia] retouche une dernière fois son maquillage. [Stéphane] réajuste sa cravate. [Virginie] vérifie que tout est en place pour la retransmission en direct. L’aide de camp attend. 19h56. Je chuchote à l’aide de camp : "Tu entres juste avant le Président. Tu déposes le texte sur le pupitre. Tu seras filmé, mais, à mon avis, non retransmis en direct". 19h57. Je demande à Virginie : "Tout est OK ?". Pas besoin de me répondre. Tout est OK, bien entendu… 19h59. Je me dirige vers le Président, toujours en pleine relecture de son texte, qu’il doit connaître par cœur : "Il va falloir y aller, Monsieur le Président". Il se lève, ne dit rien, nous sourit. Il a l’air calme et détaché. Il se place juste derrière la porte qui mène au studio où est installé son pupitre. Il attend le signal. » (Gaspard Gantzer, "La Politique est un sport de combat", éd. Fayard, 2 novembre 2017).