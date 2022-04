La révolution verte du candidat Emmanuel Macron.

Voilà où ça coince. La nature a à tort été associée au nazisme. Rappelez-vous le film : Pain et Chocolat... A un moment de beaus jeunes blonds se baigne dans une eus pure et dans une superbe nature.... Donc, la nature, c’est la mère. Opposition nature-cultire. La nature est du côté de la mère et la culture du côté du côté du père. Les juifs n’est-ce pas sont des personnes cultivées (pas des philistins...), comme les nazes. SAuf que ce que l’on oublie, c’est que la nazisme fut aussi lié à une la haute technologie : cf film : Métropolis de Fritz Lang... Ou l’EVE future de Villiers de L’ISLE ADAM. Mussolini et le futurisme d’acier. Les avions bombardiers, c’était de la haute technologie. Comme la bombe atomique. Les flamands nazis durant les guerre et FLANDERS TECHNOLGY... Un livre écrit par un juif explique parfaitement le paradoxe : nature-technologie : Le modernisme réactionnaire. Haine de la raison et culte de la technologie au sources du nazisme. Question : la technologie est-elle du domaine de la culture (si je puis dire,...) ou de la culture.. Et bien person, je dit que la tehnologie relèvie d’une nature pervertie et n’a rien à voir avec la culture au sens le plus noble. Suffit de relire Platon. IL considérait la technologie comme un art mineur. Un art UTILITAIRE.. Et pas culturel.... Utilitaire et culturel sont des antonymes. La techné comme prothèse. Le Nouvel Ordre Mondial, le transhumanisme, ne relève pas de la culture mais du pragmatisme... et donc du domaine de la ....MERE....