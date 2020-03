La secte des mondialistes

Au profit des mondialistes, notre industrie textile est partie depuis longtemps ...

Au profit des mondialistes, les médicaments ne sont plus fabriqués en France mais en Chine, voire en Inde.

Au profit des mondialistes, la société Alstom a été "cédée" avec l'appui d’ E. Macron (l'ex-banquier de chez Rothschild) à GE (GENERAL ELECTRIC) aux États-Unis.



Au profit des mondialistes, la société Gemplus, ex leader mondial des cartes à puce, anciennement située près de Marseille, a subi un véritable hold-up, une prise de contrôle par les États-Unis.

etc.

Et là, je viens d’apprendre que la dernière et seule société en France qui savait fabriquer de l’oxygène, la société LuxFer, a été elle aussi délocalisée en 2018.

OUI, nos hôpitaux ne manquent pas seulement de matériel, de protections (masques etc.), de médicaments, notamment la CHLOROQUINE mais aussi d'oxygène.

C'est ahurissant de voir que peu de Français se sont opposés à la mondialisation, au démantèlement des entreprises françaises, donc de nos emplois, ces dernières décennies !

C'est le chacun pour soi qui prime dans l'ère de la mondialisation, bref l'individualisme.

Quand les Français comprendront-ils que l'UE, celle qui est basée sur deux traités, le TUE et le TFUE, n'est rien d'autre qu’une organisation, un instrument dans les mains des mondialistes qui se sont accaparé notre souveraineté ainsi que toutes les richesses du monde en nous spoliant des biens de notre pays et en spoliant bien d'autres ?

Nos gouvernements du passé et du présent ne font pas que regarder et laisse faire, pire encore ils accompagnent aussi les spoliations des biens publics, des entreprises, des richesses du pays et on constate, avec amertume, qu'il n’y a seulement qu’une poignée d'hommes politiques qui ont osé dénoncer ou même s'opposer à la spoliation du savoir-faire français, mais, face à l'argent du monde de la finance, leur opposition ne pèse pas lourd.

Une personne vigilante et attentive, voire curieuse, devrait se poser la question suivante :

Pourquoi nos hommes politique ne défendent-ils pas les intérêts de notre pays en protégeant nos entreprises, nos biens, nos intérêts ?

Ne cherchez pas trop loin... la réponse se trouve dans deux mots "Young leaders" !

Ah ! vous n'avez jamais entendu parler des "Dirigeants jeunes" ? Alors voici d'autres mots clés pour vous mettre sur la piste : French American Foundation

Sur Wikipedia on trouve cet extrait :

Tous les ans, un jury en France et aux États-Unis sélectionne vingt Français et Américains à partir d'une liste de plusieurs centaines de noms de personnes entre 30 et 40 ans, voués à occuper une position de premier plan dans leur domaine, et appelés à jouer un rôle important dans la relation entre les deux pays.

Qui sont les Young Leaders ?

Tiens, tiens, même Macron en fait partie !

Ces personnes, les Young leaders, jouent un rôle essentiel dans le démantèlement, voire la désindustrialisation de la France au grand profit des multinationales américaines. Ces Young leaders sélectionnés par l'oligarchie ont de bons salaires, et ils sont de ceux qui pratiquent ce que vous connaissez sous le terme de pantouflage, quand un homme politique passe au secteur privé au moment où il a fini de remplir sa mission dans l’administration, pour laquelle il a été formé et rétro-pantouflage quand il fait un aller-retour public privé public. Bref, ces gens-là ont été sélectionnés par le monde de la finance pour trahir l’intérêt général de la France, celui du peuple dans son ensemble, surtout trahir la classe populaire ainsi que la classe moyenne !

Quand les électeurs comprendront-ils que lorsqu’ils votent pour des partis politiques pro-Union Européenne, donc 95 % des partis politiques actuels, ils votent pour la mondialisation.

Et l'UNION EUROPÉENNE brille par son absence dans cette crise sanitaire.

Cela me fait penser au lavage de cerveaux ("merci" à la télévision qui relaie les FAKE NEWS émanent du gouvernement Macron) ...

... que nous avons subi durant les dernières décennies de la part des mondialistes / européistes car leur finalité est la même : Les profits sont captés par une minorité de gens, et les miettes c'est pour nous les travailleurs.

Passons en revue les divers dogmes des européistes :

Le premier de tous , dont ils nous ont rebattu les oreilles : L'Europe c'est la paix !

Oui, officiellement l’Union européenne a été créée avec l'idée noble "Plus jamais de guerre", pour éviter 1914-1918 et 1939-1945, mais l’Union européenne qu'on nous a imposée n'est pas l'Europe des peuples mais celle des mondialistes, celle du monde du sans partage, en privatisant tout, les services publics, les hôpitaux, l’énergie, les autoroutes, les barrages, les aéroports...

Et surtout, il ne faut pas confondre l'UNION EUROPÉENNE avec l'EUROPE (le continent), un amalgame volontairement fait par la secte des mondialistes donc les médias dominants sont l'instrument de propagation ! Jamais on ne nomme l’Union européenne dans les médias, vous remarquerez que les journalistes parlent toujours de l’Europe, ce qui entretient la confusion, car l’Europe existe, c’est un concept géographique contrairement à l’U.E. qui est un concept construit, politique...

Ce dogme que l’Europe c'est la paix est une utopie.

D'abord il y avait la guerre en Yougoslavie... déjà oublié ?

Puis la France fait partie de l'OTAN, ce qui a pour conséquence que notre pays est tout le temps sur le pied de guerre, au Mali, etc.

Dans la vidéo suivante on voit Alain Juppé face à Éric Zemmour, faisant semblant de ne se souvenir de rien !

En 2011, sous l'aval de N. Sarkozy, BHL, Laurent Fabius, Alain Juppé, etc. la France avait bombardé la Libye sans l’accord de l'ONU !

Et quand je pense que la France vend ses armes à l'Arabie saoudite ...

Tant que la France restera dans l'OTAN, elle sera entraînée dans des guerres qui nous ne concernent pas !

Le deuxième dogme qui est fréquemment avancé en faveur de cette Union européenne, c’est que la France toute seule ne pèse pas lourd face aux autres grandes puissances économiques du monde, bref la Chine et les États-Unis, s’effondre ces jours-ci avec cette crise sanitaire inédite ! car on a bien vu que l’U.E. n’a pas soutenu l’Italie, pas plus qu’elle n’avait une attitude cohérente de tous ses pays face à la pandémie. Pas plus qu’il n’y a eu d’attitude commune pour une politique fiscale qui aurait limité l’attraction de certains pays de l’U.E. pratiquant un dumping fiscal dans le but d’attirer le plus d’entreprises sur leur sol. Ne parlons même pas des différences économiques énormes entre pays de l’U.E., que soi-disant l’euro aurait aplanies, il suffit de constater ce qui s’est passé en Grèce.

Le troisième dogme , c’est que “l’union fait la force”, or il se trouve qu’à 28, maintenant à 27 sans le Royaume Uni, il est très difficile d’obtenir un accord...Il est beaucoup plus difficile de trouver des points de convergence à 28 qu’à 6, comme dans la CECA de la première union. Cette Union européenne est quasiment ingouvernable car il y a trop de différence entre les pays “du Nord” et les pays ”du Sud”.

Où l’on s’aperçoit que les mondialistes sont en réalité une secte !

Faisons la comparaison :( mes commentaires se trouvent après les flèches =>)

Voici les critères qui caractérisent une secte (extrait de WIKIPEDIA) :

● la déstabilisation mentale : les grands médias => lavage de cerveaux => contrôlés et possédés par 10 milliardaires .

● le caractère exorbitant des exigences financières : => bas salaires => pression sur les travailleurs en tenant le taux du chômage élevé, haut-dessus d'un certain seuil qui est bénéfique pour les employeurs, (moyen de pouvoir faire pression pour tenir les salaires le plus bas possible à travers le chômage) => Connaissez-vous le NAIRU ?

● la rupture avec l’environnement d’origine ; => la fin des Etats indépendants, favorisation de l'individualisation, chacun pour soi, orientation de nos valeurs culturelles vers celles des Américains, etc.

● l’existence d’atteintes à l’intégrité physique ; = > toutes les guerres criminelles menées par l'OTAN => violences policières envers les manifestants.

● l’embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l’ordre public ; => enseignement de l’individualisme, système de notation, la casse de nos services publics, les violences policières envers les manifestants, GJ, etc.

● l’importance des poursuites judiciaires ; => une justice qui n'est plus indépendante

● l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ; => délocalisations voire spoliation de nos entreprises, biens publics.

● les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics. => Alors là bingo !!! Toutes les instances de notre pouvoir sont infiltrées par les mondialistes en liaison avec le monde de la grande finance, les banques => Macron => banque Rothschild

Je vous ai ici donné les clés pour prendre conscience que les mondialistes sont une SECTE .... et vous savez maintenant qui en est le guru !

Je pense qu'il est facile de comprendre que par les délocalisations et spoliations de nos sociétés, voire la perte des technologies innovantes en France, on avait affaibli en réalité fortement la France au grand bénéfice économique de la Chine et des États-Unis !

En rémunérant mal nos chercheurs, ceux—ci partent souvent aux États-Unis, là aussi c'est un mauvais calcul de tous les derniers gouvernements, car un chercheur qui part, c'est un cerveau qui part, un poids économique qui part et qui rejoint le camp de l'adversaire dans cette guerre économique qui est la mondialisation. C'est donc une double perte pour notre économie qui s’affaiblit de plus en plus !

François Mitterrand nous avait laissé le texte suivant dans son testament politique :

« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique.

Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment.

Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde.

C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. »

Savez-vous qui est en réalité le propriétaire du CAC 40 ?

En 2016 déjà, alors que les Français n'avaient jamais entendu parler de Black Rock, j'avais écrit un article sur cette société financière, un géant de l'ombre ( en tout cas à l'époque) qui est le plus grand fonds d'investissement du monde.

Les mondialistes qui possèdent et contrôlent nos médias ont formaté les Français (confiné leurs cerveaux), bref les ont préparés, à se soumettre à leur programme, programme dévastateur pour les humains et l'environnement.

On entend TRUMP dire à la télévision :” AMERICA FIRST ! “... Les États-Unis d’abord !

Moi je ne dirais pas "FRANCE FIRST" mais quand va-t-on enfin défendre nos intérêts, nos entreprises, nos emplois... En tout cas il ne faut pas compter sur l'UE car celle-ci est étroitement liée à la secte des mondialistes, et même animée par celle-ci.

Quand fait-on le grand ménage en France ?

Ps. : Un grand MERCI à mon copain Gérard, pour son aide à la rédaction de cet article.

N’oubliez pas de mettre un gilet jaune à votre fenêtre ou sur votre balcon durant la période de confinement en signe de protestation de la politique criminelle du gouvernement Macron.