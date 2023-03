La tactique politicienne du RN.

(2/2) Mais il s’agit d’autre chose aussi.

Il s’agit aussi en réalité de la tactique éprouvée du parasite qui s’empare peu à peu de la substance de ce qu’il parasite. Pas de surprise, la droite ayant depuis longtemps renié la dimension républicaine qui lui servait de colonne vertébrale. De décadences en renoncement, confondant l’électoralisme avec l’exigence démocratique et la justice sociale censée l’accompagner. Que dire d’autre que la droite aurait récolté ainsi ce qu’elle a mal semé.

Ce monde est finissant et tente de se survivre en parasitant bien au-delà de ses contributions propres toute l’énergie du travail et de l’intelligence collective que nous générons. Ces gens ne comprennent pas ce qu’est un mouvement social et son énergie portée par une dynamique de mobilisation et de propositions. Ils y voient du désordre qu’il s’agit d’épuiser et de mater. Ils en sont réduits à se raccrocher à des formes légales obtenues par extorsion en esquivant toute réflexion sur la légitimité.

ils ont bien du mal à masquer malgré l’inévitable compétition des personnes pour les postes leur connivence sur le fond et leur partage de références et d’intérêts d’ordre économiques avec les forces que représente le pouvoir en place. L’enjeu politique et de ce qu’il appelle la démocratie se réduirait pour nous à miser sur des chevaux tournant en rond dans les mêmes marques.