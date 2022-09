La trahison linguistique de Macron et du Conseil d’État

Qu’attendre d’autre de la part du président de la « start-up nation », « young leader » promotion 2012 ?

Il a bien dit en 2017 : « La démocratie est le système le plus bottom up de la terre », une expression qu’il avait apprise chez Rothschild où « bottom up » signifie « du bas vers le haut ».

Or, si le mot « bottom » peut se traduire par « bas », il désigne aussi les dessous et le postérieur, et « bottoms up ! » (« fesses en l’air ») est le cri de guerre des buveurs britanniques au moment de lever le coude, comme nous on dit « cul sec ».

Il avait aussi annoncé la création d’une « task-force anti-Daech » et vanté les « civic tech, greentech, cleantech », la « silver économie et le crowdfunding », en proclamant : « entrepreneur is the new France » et « France is back ! »



Dans son cénacle, on ne dit pas « bénévoles » mais « helpers », ni travail d’équipe mais « team building ». Et l’on « brainstorme » volontiers sur le « draft » du « speech » préparé en « coworking » malgré des cabinets « sous-staffés ».



C’est ça, le formatage HEC/ENA.