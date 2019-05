La Vaine Le Pen.

Désolé.. je me suis endormi en pleine lecture.

Je ne sais pas si c’était vrai, bien vu, bien pensé.. Puisque ce n’était qu’un remake, oserai je dire un plaggia, de tout ce qui a été dit déjà sur elle et son parti ?

Le petit problème, qui est pourtant une réalité et même plus un scoop, c’est que cela ne fonctionne plus !!!

La méthode « épouvantail » agité par l’épouvanteur !

La France s’est appauvrie, on compte les pauvres ... les TRES pauvres par millions, on a fait basculer une partie de la population dans la pauvreté (gilets jaunes), les resto du coeur hurlent depuis des années, que le nombre de personnes errant dans leurs distributions alimentaires, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes !!

C’est ça un BILAN !!! ce n’est pas de savoir si X ou Y pourra faire pire, quand on sait qu’on y est déjà dans le pire !

On même élu un banquier pour gérer les bourses de l’état, et on se rend compte qu’il s’agit d’un malade, mégalomane, jouant et surjouant ses positions théâtrales, son verbiage de scène, ses déplacement à la BELFEGOR, raide droit, mécanique !

Pendant que les épouvanteurs nous désignent l’épouvantail, on ne regarde pas les fourberies de manu, jouant une parodie de l’acide, distribuant les impossibles, disait il, chèques qui expirent en fin d’année...

Tout ce que nous savons c’est que l’épouvanteur et l’épouvantail feront tout pour être devant les autres. L’un par le mensonge et la duplicité, l’autre par opportunisme et la tromperie.