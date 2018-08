La Vulgate marxiste - c’est-à-dire antimarxiste

Tu entends Marx, et tu dis oh my God ! Soviets ! Lenine ! Staline ! USSR ! Totalitarianism ! etc. Sous un angle, tu n'as pas tort, mais Marx est au bolchévisme ce que Nietzsche est au nazisme : un contresens. En effet, la Russie des tsars alors, celle qui fit la révolution rouge d'Octobre 1917, ne dispose d'aucun prolétariat ou presque. C'est-à-dire que sa population est massivement agro-impériale, ne disposant pas des conditions nécessaires à tout prolétariat, à savoir : l'industrialisme, et éventuellement sa version édulcorée avec secteur économique tertiaire (services, managements) excroissant en secteur économique quaternaire (publicités, communications).

Educlorés (le tertaire et le quaternaire, dans lesquels nous vivons), parce qu'ils sont oublieux des conditions matérielles de leur subsistance, soit donc évidemment le secteur économique primaire (agricole, horticole) d'une part, comme toujours ... mais donc le secteur économique secondaire (ateliers, industries). Or, la Russie des tsars alors (collection printemps-été 1917) était dominée par le secteur primaire, quand le marxisme (avec Friedrich Engels) prophétisait pour des sociétés au secteur secondaire fort telles que l'Allemagne, avec ou sans édulcoration tertiaire-quaternaire.

Mais d'ailleurs, le secteur secondaire est aujourd'hui si puissant, avec le machinisme ingénierique courant vers les IAs androïdes, qu'il absorbe assez sûrement le secteur tertiaire-quaternaire : par exemple, la recherche d'information : les moteurs de recherche informatiques ont remplacé bien des secrétaires, archivistes, documentalistes et bibliothécaires (sans parler de toutes les espèces de distributeurs et autres consoles). Apparemment, les géants du web sauraient mieux que nous-mêmes ce que nous cherchons, pour dire ... enfin, je ne fais que rapporter les discours technoprogressistes ! ... Bon.

Marx donc, c'est vulgairement le marteau et la faucille, qui historiquement sont eux-mêmes des contresens symboliques, car on voit mal les machines productiques tenir un marteau ou une faucille : les ingénieurs y intégreront bien plus certainement des presses, des pilons, des hachoirs, j'en passe et des meilleures sidérurgiques en dessin industriel.

Mais Marx, c'est aussi bien entendu cette idée de lendemains qui chantent, dit-on, forcément, lorsque "le communisme" adviendra (qui donc ne peut pas avoir été le soviétisme, comme on a vite vu, et a fortiori le maoïsme chinois - de ce que Mao fit faire "la révolution" à une région du monde médiévale encore ! et puis, si vous pensez à Guevara ou Castro, veuillez considérer une seconde les Amériques centrales et latines, dans les années 60 : vous me direz ensuite si elles étaient industrielles comme on se le représente bien métalliquement ; bref, la prophétie communiste a séduit de vils ambitieux, qui voulaient le pouvoir facilement dans des régions où c'était envisageable, à cause de l'ignorance ... encore que la Russie échappe à ce modèle, mais que Lénine s'arrogea la révolution d'Octobre 1917, au même titre que la bourgeoisie française mit le grappin sur la Révolution française de 1789). Je disais donc que le marxisme, avec sa prophétie communiste, est associé à des lendemains qui chantent.

Mais le problème c'est que Marx exaltait le travail, non seulement comme propre de l'Homme, mais comme activité par laquelle l'Homme s'humanisait en humanisant le monde, soit donc que la violence relative du travail - du travail que l'Homme impose à "la nature, l'environnement, le monde, la Terre", avec impact sur les écosystèmes - la violence relative du travail est un bien, et que n'est un mal que le travail aliéné par un exploitant étranger à la tâche (le capitaliste, et actuellement sans conteste : le rentier actionnaire plaçant ses comptes off shore).

Le travail, l'activité pénible mais constructive, est nécessaire et sain, encore que Marx ne cracha pas sur le machinisme comme médiateur et soulageur du travail, si seulement tel Homme en maîtrise tout le processus - soit donc qu'il n'y ait pas un capitaliste pour le rentabiliser, mais que la machine lui appartienne, à lui et à ceux qui la nécessitent communément, jusqu'au produit fini et sa commercialisation. C'est le communisme, qui se rapproche assez bien d'une économie de petits commerces améliorés, dans son genre. Société de bien-vivre avant tout, un peu comme le vante le buen vivir latino-américain. Évidemment, si la machine vient à remplacer androïdiquement l'Homme avec ses IAs, ça pose aussi question.

Je veux dire que tous les beatniks, tous les hippies, tous les deep ecologists, tous les new agers de nos mondes trop heureux pour être vrais, n'ont absolument rien carré au marxisme. Marxisme qui, plus intimement et plus profondément, se présente au-delà comme une théorie pratique des choses en train de se faire comme elles se font, et qui tirerait profondément vers tout le positivisme de nos sciences contemporaines, s'il ne cherchait pas encore à en refaire - après analyse - un rendu synthétique dans la pratique de son objet telle qu'elle se pratique. Ouf.

Ce qui est, concrètement, faire sauter l'échelon potentiaire ingénierique (les ingénieurs sont de grands enfants corporatistes, sous cet angle*), mais bel et bien s'adonner à une sociologie scientifique, méthode d'un "matérialisme dialectique" éminemment vivant, proprement utile aux acteurs sociaux : toute une praxéologie, posant qu'il n'y a que des acteurs sociaux, du haut en bas de l'échelle sociale. Or il faut parier que la bourgeoisie sut assez bien comment exploiter positivement le marxisme pour assoir sa domination, en tant qu'il lui enseigne quelques "trucs & astuces" en les révélant pourtant à tous, ainsi que Machiavel pour le politique. En fait, "Marx" (ou des vulgarisations écartant son nom) est toujours enseigné en écoles de commerce : sa saisie du capitalisme est ingénieuse.

C'est, bien entendu, ce qu'était programmatiquement, au plan philosophique, le socialisme génétique. Prenez la mesure de l'écart avec Emmanuel Macron qui ne renie ses origines politiques, jamais que pour mieux faire du sarkollandisme radicalisé !

Bref : quand vous entendez la vulgate marxiste de nos mondes véreux, et à gauche comme à droite, soyez très-assurés que vous ne parlez pas de marxisme, et qu'aujourd'hui la Fête de l'Huma rassemble beaucoup trop de bobos (surtout depuis qu'elle se festivalisa pour mieux se financer - Philippe Muray à l'appui), sans parler de toutes les rebellions artistico-citoyennes subventionnées de nos mondes policés, tout juste - à la limite - polissons, mais pour les bonnes manières. Genre !



Bref : très concrètement, Marx & Engels réalisèrent d'abord, dans leurs travaux, une synthèse énorme du monde tel qu'il allait, en ce début d'époque atlantique - "occidentalisée" - du monde. Soit donc que le marxisme, avant tout anticapitalisme de convention** (car il est assez évident que l'URSS, et la Chine contemporaine, capitalisent étatiquement) le marxisme est une summa moderna qu'on aurait bien tort d'ignorer, même si militer, renverser le capitalisme et faire la révolution, n'est pas dans nos intentions.

Et, comme le défendait Cornelius Castoriadis dans ses Carrefours du Labyrinthe 2, Domaines de l'homme, les régimes rouges qu'a connu ou que connaît encore la Terre, sont des régimes réactionnaires de bureaucratie ou militaro-cratie de propagande pseudo-communiste - indépendamment de toutes leurs "réussites", par ailleurs.

Enfin, notons qu'une société bureaucratique à consommation dirigée comme la nôtre (cf. Henri Lefebvre, marxien sans vulgate marxiste) s'en distinguerait très, très peu, si quelques civilités démocratiques et libérales ne venaient pas tempérer l'affaire, et encore que le néolibéralisme (absolutisme banquier, financier et entrepreneurial) les écrase régulièrement. Ce qui ne signifie pas que la démocratie libérale soit l'unique alternative.



* Voir, pour s'en convaincre :

** Au hasard, celui de Jean-Luc Mélenchon, de Philippe Poutoux bien sûr, de Nathalie Artaud n'en parlons pas, et aussi de tout le syndicalisme français, qui tous certes doivent bien s'accommoder des systémies en place, tandis que le mélenchonisme au moins cherche à rester audible au milieu de tant de vulgate marxiste - c'est-à-dire antimarxiste.