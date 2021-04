Langues régionales : une distraction malvenue et pas anodine

Bonjour, titi

« qui défend le breton ? Des fonctionnaires à la retraite, des bobos, qui n’ont souvent aucune racine bretonne »

N’importe quoi !

Je connais un certain nombre de bretonnants, et j’ai moi-même un neveu dans une école Diwan, et je peux vous assurer que la grande majorité des élèves appartiennent à des familles bretonnes pur jus de cidre dont la majorité n’ont rien de « bobo ».

« le vrai dessein est le séparatisme »*

Faux, là encore ! La plupart sont opposés aux militants d’ADSAV.

Mieux : j’ai connu un militant actif de SAB (Stourm ar Brezhoneg) qui a été fiché naguère par les RG ; il défendait avec énergie la langue bretonne, mais pas du tout un quelconque « séparatisme ».

Au pire, les militants actuels d’ADSAV — quelques centaines de personnes — sont demandeurs d’une forme d’autonomie régionale, rien de plus.

« cette identité bretonne (...) chrétienne »

Houla ! Très mise à mal cette identité religieuse. En quelques décennies, la Bretagne est passée d’un catholicisme très implanté et très influent à un athéisme très largement dominant !

Quant au Kroaz Du, on ne le voit plus nulle part, excepté dans les mains de quelques rares autonomistes. En revanche, voyez le public lors des grands matches de foot : on y voit des centaines de Gwen Ha Du et pas un Kroaz Du !

Certes, il y en a, en effet, sur quelques voitures, mais d’une part c’est rare, et d’autre part, les gens ne lui accordent pas de signification particulière.