Le baroud honteux de Jean-Pierre Filiu

Le soi-disant historien, mais véritable propagandiste de l'Idéologie au pouvoir, Jean-Pierre Filiu, vient de commettre un texte révélateur de la malhonnêteté intellectuelle qu'il déploie partout dans les médias pour tenter de justifier jusqu'alors la exécrable diplomatie française en Syrie dans sa volonté de satisfaire les désirs du FUKUS (France, United Kingdom, Usrael).

En fait, il ne fait que chialer piteusement devant le rétropédalage de cette diplomatie qui serait le résultat d'un piège russe en Syrie dans lequel serait tombé la France. Pauvre France !

Maintenant, c'est à l'honneur du Macron piégé de savoir reconnaître implicitement ses torts et de rectifier sa politique extérieure en Syrie, puisque la force militaire est impuissante à imposer cette politique coloniale et que la Russie est suffisamment magnanime pour l'aider dans son volte-face afin de sauver sa face, justement.

"La France dans le piège russe en Syrie".

Piège : : Situation en général contradictoire ou contraignante qui fait qu'on ne peut s'en échapper

Filiu a résumé la récente rectification de la politique française en Syrie, mais en étant impuissant à justifier son titre. Seul un défenseur du président légitimement élu de Syrie, Bachar el Assad, aurait pu se permettre cette expression.

En effet, la France s'est effectivement piégée toute seule devant honnêteté et sagesse imperturbables de la diplomatie russe qui a toujours respecté le droit international et la charte onusienne et qui forte de sa puissance militaire retrouvée peut se permettre maintenant de ne plus supporter les caprices du FUKUS de "libérer" les pays résistants à leur volonté impériale. La France s'est sentie piégée dans ses propres mensonges et calomnies médiatiques pour justifier sa politique extérieure sous un déguisement humanitaire. Comment comprendre autrement cette image de "piège russe en Syrie" qui révèle un profond dépit de son auteur ?

"C’est aux autorités russes que la France confie désormais l’acheminement de son aide humanitaire en Syrie. "

La malhonnêteté de Filiu est remarquablement confirmée par l'adverbe "désormais"

Désormais : Marque la postériorité indéfinie par rapport à un point de référence indiqué dans le contexte, pour exprimer un comportement nouveau ou un état qui succède à un autre, et dont la fin n'est pas envisagée.

Filiu aurait-il voulu insinuer que la France aurait acheminé en Syrie des"médicaments, tentes, vêtements, équipement médical et produits de première nécessité dans les hôpitaux et pour les civils" par ses propres moyens ou ceux d'une puissance autre que la Russie avant cet accord avec Poutine ? Â part l'aide humanitaire de Usrael et du FUKUS aux terroristes en les soignant et les exfiltrant des zones libérées par l'armée authentique syrienne personne n'a remarqué une aide humanitaire en Syrie délivrée par la France. La Russie n'aurait donc pas délivré de l'aide humanitaire en Syrie, pour soulager son peuple des actions des terroristes aidés dans les faits par la coalition internationale dont fait partie la France ? Et comment aurait elle pu, la France, acheminer une aide humanitaire dans un pays où elle a retiré son ambassade ?

Filiu ment outrageusement et s'offusque d'une aide humanitaire accordée par la France après que "Emmannuel Macron n'a apparemment pas eu un simple entretien de courtoisie avec Vladimir Poutine, le 15 juillet…"

Donc Macron dans un entretien non cordial avec Poutine aurait été contraint, avec l'arme sur la tempe bien sûr, d' accepter les arguments de Poutine. N'est ce pas pourtant être d'une extrême cordialité que d'aider Macron à sauver la face de la France en lui proposant son aide pour apporter une aide humanitaire "exclusivement française et civil" à la Syrie ? Aide que Poutine ne cessa de réclamer depuis le début de cette guerre en Syrie menée par des puissances étrangères, dont la France, avec le recours de mercenaires terroristes financés et armés.

Filiu, aurait pu dire pour se justifier et sans rire et avec une bonne dose de mauvais foi : "la Russie dans le piège français en Russie, "c'est aux autorités française que la Russie confie désormais l'affrètement de ses avions humanitaires". Car jusqu'à maintenant la Russie est la seule puissance à avoir affrété des aides humanitaires à la Syrie dans ses Antonov. D'ailleurs Filiu le reconnaît puisqu'il n'a pas osé dire que c'était la première fois que la Russie acheminait une aide humanitaire, elle préfèrait jusqu'alors bombarder.

" Un communiqué franco-russe, diffusé par l’Elysée le 20 juillet, a officialisé ce tournant majeur de la politique française en Syrie" , qui" serait maladroitement justifiée par des considérations humanitaires".

Quel est donc ce tournant majeur de la politique française en Syrie ?

Et en quoi une aide humanitaire de la France, avec l'aide de la Russie, serait un prétexte qui confirmerait ce tournant majeur de la France ? Pourquoi ce prétexte serait-il maladroit ?

Parce qu'il est dévoilé par l'extraordinaire intelligence de ce professeur universitaire, pardi.

Filiu, est en peine de donner lui-même une explication cohérente de peur de trahir la perversité maladive de la diplomatie française en Syrie, et qui a été résumé au début de cet article. Pour se faire il s'adonne à rabâcher les mensonges et calomnies de l'idéologie sioniste au pouvoir, sans tenir compte des réfutations accablantes de celles-ci par le gouvernement syrien. Ce faisant il se démasque piteusement en déplorant le tournant de la politique française qu'il pense avoir découvert à son grand désespoir comme celui qui ose tout et que l'on reconnaît facilement, selon Audiard.

Quelle est cette nouvelle politique française que Filiu exècre ?.

"UNE CAUTION DE L’ELYSEE AUX BOMBARDEMENTS RUSSES"

On le comprend, cela aurait très gros de dire explicitement dans un tutre que l' Élysée cautionne les bombardements russes ... des " raids systématiquement menés contre les insurgées, écoles, hôpitaux et voies de communication".

Mais alors, cela signifie que Filiu s'insurge contre la France qui cautionne par son aide humanitaire récente les bombardements que la Russie avait effectués dans la Goutha orientale qui était tenue jusqu'à là par les terroristes qui maintenaient en otage ses habitants en les empêchant de fuir dans les couloirs humanitaires organisés par le gouvernement syrien et les russes. Filiu s'abstient de dire que ces terroristes terrorisaient en bombardant le reste très majoritaire de la Ghouta libérée. Il les nomme insurgés, et jamais terroristes, mot qui n'apparaît nulle part dans sa bafouille. Ils n'existent pas car ce sont des insurgés, voire des révolutionnaires.

En fait, gêné par son monstrueux mensonge qu'il voudrait rendre vérace, il s'en tire en disant : "Rappelons que Hmeimim est, depuis le début de l’intervention directe de la Russie en Syrie, en septembre 2015, la base de départ des raids systématiquement menés contre les infrastructures civiles des zones insurgées, écoles, hôpitaux et voies de communications." Ce mensonge passe mieux par le rappel d'une calomnie présentée comme une vérité historique indiscutable…mais qu'il faut rappeler tout de même au cas très probable que ses lecteurs ne s'en souviennent pas.

Hmeimim étant la base où a atterri l'aide française, Filiu en profite pour rappeler une calomnie évidente, car aucun gouvernement au monde n'a jamais "mené des raids systématiques contre les infrastructures civiles de zones insurgées (ou non) , écoles, hôpitaux et voies de communications" de son propre pays. D'ailleurs, Filiu se garde de donner un motif au gouvernement syrien pour procéder à la destruction de l'infrastructure de son pays.

"Ces bombardements avaient jusqu’alors été condamnés catégoriquement par la France pour leur violation flagrante du droit international."

Dans son acharnement malhonnête, Filiu ose diffamer la France en laissant entendre que dorénavant elle ne condamnerait plus catégoriquement de tels bombardements qui violeraient le droit international. Il ose vraiment tout.

C'est une manière pour Filiu de prouver a fortiori, sur le dos de la France, que Bachar el Assad a bel et bien bombardé sciemment la population civile qui se serait insurgé pacifiquement contre lui. Ce pauvre "historien" persiste dans son idéologie et ne peut admettre que la France ne puisse continuer à cautionner les mensonges et calomnies proférées par les médias sous les ordres de l'oligarchie qui les possède. Filiu semble ignorer l'existence de Internet où les charlatans de son acabit sont demasqués par des gens authentiquement honnêtes.

De plus, le droit international en la matière concerne une guerre entre des pays en conflit. Ce droit interdit effectivement à un pays de s'en prendre aux populations et infrastructures civiles du pays adverse dans un conflit armé. Même s`il était avéré que le gouvernement syrien aurait bombardé des populations et infrastructures civiles de son pays, ce n'est pas explicitement interdit dans le droit international. Car celui-ci reconnaît à un gouvernement légitime de se défendre contre des terroristes même et surtout s'ils sont qualifiés de "insurgés" par ces pays étrangers qui les arment et financent.

La France, en accordant ainsi un crédit « humanitaire » à la base de Hmeimim, ne fait pas que blanchir le corps expéditionnaire russe des crimes de guerre perpétrés en Syrie.

Firiul est contraint de diffamer encore la France au lieu de reconnaître que la France ne reconnaît plus l'existence de crimes de guerre qu'aurait perpétrées la Russie en Syrie.

Mais alors tout fou le camp !! Vivement la suite de ce retournement de la France en Syrie.