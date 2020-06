Le bon docteur Henri Queuille

« Ce cloporte béquillard, plat et blasé, était l’éternel ministre de l’agriculture de la Troisième République. (…) La Quatrième République, dont on n’observa jamais trop qu’elle a été faite principalement avec les déchets de la Troisième, transforma Queuille en Président du Conseil. Il inventa alors une trente-troisième position, celle qui seyait le mieux à son tempérament, l’immobilité. Tout le temps qu’il resta au pouvoir, il s’amusa tout seul, mais il n’engendra pas le plus petit projet, la plus petite innovation. Il fut aussi stérile qu’Onan. » (André Figueras, 1956).