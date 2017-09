Le budget Bettencourt / Arnault

Les pulsion spoliatrices des gauchistes....

Bettancourt dirige L’Oréal .......... Son entreprise a créé 95000 emplois directs plus les centaines de milliers indirects..



Arnault est dirigeant d’un bloc de plus de 70 entreprises de luxe... Son entreprise a créé 150 000 emplois directs plus les centaines de milliers indirects..





90% du CA de ces entreprises sont réalisées à l’étranger.





Classées dans les entreprises ou les gens se sentent le mieux.





Comme dit le vieux proverbe libéral.





Quand un malheureux vient voir l’état, l’état lui donne un poisson qu’il a pris aux autres et appelle cela « social et solidaire » et se vente de le nourrir tous les jours.

Quand un malheureux vient voir un patron, il lui apprend à pêcher et gagner son poisson pour lui même, l’état dit que le patron est immoral parce qu’il fait de la concurrence sociale à l’état.